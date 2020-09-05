Пушилин приказал нанести удар по незаконным инженерным сооружениям ВСУ

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", - цитирует заявление Пушилина "Интерфакс".

Он призвал Киев "с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе" во избежание жертв среди силовиков.

27 июля стороны конфликта в Донбассе приступили к соблюдению дополнительных мер контроля и координации перемирия, которое, согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Эти меры включают запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения сторон.