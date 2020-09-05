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Пушилин приказал нанести удар по незаконным инженерным сооружениям ВСУ

12:33 5.09.2020
Фото со страницы Дениса Пушилина в соцсети

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", - цитирует заявление Пушилина "Интерфакс"

Он призвал Киев "с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе" во избежание жертв среди силовиков.

27 июля стороны конфликта в Донбассе приступили к соблюдению дополнительных мер контроля и координации перемирия, которое, согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Эти меры включают запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения сторон.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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05.09.2020, 19:54
Гость: Геоцентр

Так в чём тогда проблемы? Фиксируем положение и всем привет.
05.09.2020, 19:40
Гость: Катастрофа региона

У же скоро нечем будет ударять. Люди едут кто куда: кто туда, а кто - сюда. Даже цыгане уезжают. А это важный стратегический показатель.
05.09.2020, 18:41
Гость: подлый агент Госдепа

Сам расписался в своей несостоятельности. Подписал Будапештский меморандум и договор о границе? Вот и работай. Там всё расписано
А вообще принятие поправок в Конституцию РФ означает, что в энергетической сверхдержаве возникло новое государство, а с этим новым государством никто никаких соглашений не заключал!
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