Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована

15:48

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 в Минске. Об этом изданию TUT.BY рассказал ее отец. Сам он узнал об этом от руководителя следственной группы главного следственного управления СК Василюка.

Мария Колесникова 7 сентября утром перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что видела, как в центре Минска Колесникову задержали люди в штатском и насильно увезли в микроавтобусе в неизвестном направлении.

Утром 8 сентября оказалось, что Колесникову задержали на границе с Украиной. По версии властей, она нарушила границу при попытке покинуть страну. В то же время, как рассказали ее соратники Родненков и Кравцов на пресс-конференции в Киеве, их втроем хотели выдворить на Украину для деэскалации ситуации. По их словам, Колесникова сопротивлялась силовикам, которые довели ее до машины и посадили на заднее сиденье. В салоне она увидела свой паспорт и порвала его на мелкие кусочки и выбросила их в окно, а после этого сама вылезла в окно и пошла в сторону белорусской границы. Ее пришлось задержать, напоминает "Интерфакс".

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

