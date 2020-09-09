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Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована

15:48 9.09.2020
Мария Колесникова. Фото из соцсети

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 в Минске. Об этом изданию TUT.BY рассказал ее отец.  Сам он узнал об этом от руководителя следственной группы главного следственного управления СК Василюка.  

Мария Колесникова 7 сентября утром перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что видела, как в центре Минска Колесникову задержали люди в штатском и насильно увезли в микроавтобусе в неизвестном направлении.

Утром 8 сентября оказалось, что Колесникову задержали на границе с Украиной. По версии властей, она нарушила границу при попытке покинуть страну. В  то же время, как рассказали ее соратники Родненков и Кравцов на пресс-конференции в Киеве, их втроем хотели выдворить на Украину для деэскалации ситуации. По их словам, Колесникова сопротивлялась силовикам, которые довели ее до машины и посадили на заднее сиденье. В салоне она увидела свой паспорт и порвала его на мелкие кусочки и выбросила их в окно, а после этого сама вылезла в окно и пошла в сторону белорусской границы.  Ее пришлось задержать, напоминает "Интерфакс".

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Акции протеста оппозиции в Минске
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 00:57
Гость: Ну-ну

Странная какая-то оппозиционерка. А где её коса вокруг головы и вышиванка? :)
10.09.2020, 00:36
Гость: gvozd

плюс вышесказанному, координатор штаба экс-банкира бабарико. гражданка германии, феминистка, "спец" по гендерным вопросам. в случае захвата власти типо министр культуры..
там нет нормальных людей, одни ивреи, гомосексуалисты, зоорусофобы и воры.
09.09.2020, 23:13
Гость: Реалло

Эту выжившую из ума перечницу Шапокляк и трогать-то себе дороже.Хотя нагадила она немало.Визгу и воя будет - хоть уши затыкай :))
09.09.2020, 23:10
Гость: Юляша

репу-не репу,а рукавицы шить с перевыполнением плана в самый раз.
09.09.2020, 22:32
Гость: Дмитрий

Способности в кавычках Ельцина в какой-то мере можно было списать на злоупотребление алкоголем, а эти ведь до такой степени не пьют, на что их недееспособность списывать?:-) 100% некомпетентности! и устраивают балаган...
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