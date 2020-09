В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Пожар вспыхнул в четверг в портовой зоне Бейрута, где в августе произошла серия разрушительных взрывов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем.

Ливанский Красный Крест опроверг сообщения о пострадавших, но отметил, что у некоторых людей наблюдаются проблемы с дыханием.

Возгорание произошло на складе, где хранились шины и горюче-смазочные материалы, в зоне беспошлинной торговли порта. По словам директора бейрутского порта, говорить о причине возгорания "слишком рано".

На видеозаписи, распространенной СМИ, видны густые клубы дыма и пламя, поднимающиеся от руин в порту.

The fire is around the Port area. I’m pacing around the house figuring where the best place to take shelter is. So much for a safe country. So much for an investigation. #Lebanon #BeirutExplosion pic.twitter.com/Ba8dfbpJYW

— Tamara Rasamny تمارا رسامني (@tamararasamny) September 10, 2020