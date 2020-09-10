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В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

15:56 10.09.2020
Стоп-кадр из видео

Пожар вспыхнул в четверг в портовой зоне Бейрута, где в августе произошла серия разрушительных взрывов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем.

Ливанский Красный Крест опроверг сообщения о пострадавших, но отметил, что у некоторых людей наблюдаются проблемы с дыханием.

Возгорание произошло на складе, где хранились шины и горюче-смазочные материалы, в зоне беспошлинной торговли порта.  По словам директора бейрутского порта, говорить о причине возгорания "слишком рано". 

На видеозаписи, распространенной СМИ, видны густые клубы дыма и пламя, поднимающиеся от руин в порту. 

Темы: Ливан, Пожары и возгорания в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.09.2020, 18:11
Гость: Немо

после пожара нужно ждать цунами
10.09.2020, 18:07
Гость: Шило

А что, искорки не потушили!?
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