Против Порошенко открыли 15 новых уголовных дел

15:40

Против экс-президента Украины Петра Порошенко открыто 15 новых уголовных дел, расследованием которых занимается Служба безопасности Украины.

Об этом в рамках пресс-конференции рассказал адвокат президента Игорь Головань.

Головань отметил, что дела открыты по таким статьям, как «Государственная измена», «Присвоение чужой собственности», «Посягательство на территориальную целостность», «Финансирование терроризма», «Свержение конституционного строя и захват государственной власти» и другие.

При этом Головань отметил, что дела были возбуждены «фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса»