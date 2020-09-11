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Против Порошенко открыли 15 новых уголовных дел

15:40 11.09.2020
Фото с сайта president.gov.ua

Против экс-президента Украины Петра Порошенко открыто 15 новых уголовных дел, расследованием которых занимается Служба безопасности Украины.

Об этом в рамках пресс-конференции рассказал адвокат президента Игорь Головань.

Головань отметил, что дела открыты по таким статьям, как «Государственная измена», «Присвоение чужой собственности», «Посягательство на территориальную целостность», «Финансирование терроризма», «Свержение конституционного строя и захват государственной власти» и другие.

При этом Головань отметил, что дела были возбуждены «фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса»

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 23:01
Гость: Он никогда не сядет

Порох более выгоден для России, потому что он открытый враг и его действия можно предугадать.
11.09.2020, 23:00
Гость: Оллес

Этого военного прступника надо любой ценой(похищение,подкуп и т.п.) доставить в Москву,и судить военным Трибуналом как это было в Нюрнберге.
11.09.2020, 18:13
Гость: яаааявч

с преступником во главе и чего так долго ждали?
11.09.2020, 17:21
Гость: Открывают дела.

А посадить никак не могут? Забавно.
11.09.2020, 16:52
Гость: Можно открыть против Порошенко хоть 1500 уг. дел, НО

его никогда не посадят, т. к. у него ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от госдепа.
Если в ГОСДЕПЕ дадут отмашку на посадку Порошенко, тогда его посадят.
Но они этого не сделают, т.к. госдеп напрямую причастен к приступлениям Порошенко.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, ботов
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