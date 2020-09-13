В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих, начались задержания

17:06

Больше 150 тысяч человек собрались на несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них направлялась по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко.

Протестующие также направились в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны. Их движению препятствуют сотрудники силовых структур.

Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка десяти таких автобусов.

Очевидцы также сообщают, что у оцепления рядом с поселком "Дрозды" раздались выстрелы в воздух. Это произошло после того, как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать. Информации о характере оружия и пострадавших нет.

По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

По сообщениям СМИ, несанкционированные акции протеста проходят в воскресенье и в других городах Белоруссии, в частности, в Бресте и Гомеле.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек.