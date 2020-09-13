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В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих, начались задержания

17:06 13.09.2020
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Больше 150 тысяч человек собрались на несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них направлялась по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. 

Протестующие также направились в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны. Их движению препятствуют сотрудники силовых структур.

Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка десяти таких автобусов.

Очевидцы также сообщают, что у оцепления рядом с поселком "Дрозды" раздались выстрелы в воздух. Это произошло после того, как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать. Информации о характере оружия и пострадавших нет.

По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

По сообщениям СМИ, несанкционированные акции протеста проходят в воскресенье и в других городах Белоруссии, в частности, в Бресте и Гомеле.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 00:29
Гость: алварез

А тебе китайская площадь Тянь- ань- Мын не вспоминается?!Хе-хе
14.09.2020, 00:26
Гость: алварез

Да, без танков здесь не обойти.Надо бы луке подкинуть Армат работающие на автопилоте, без экипажа!
14.09.2020, 00:23
Гость: алварез

Твои в америке магазины и дома громят!
13.09.2020, 23:41
Гость: Сократ

Вот это масштабы. Наш наверное, когда спит, то в поту и ночных кошмарах сны про это же самое видит.
13.09.2020, 23:11
Гость: Да

Точку ставить не забывайте.
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