Правительство Японии в полном составе уходит в отставку

07:35

Правительство Японии, которое возглавлял премьер-министр страны Синдзо Абэ в полном составе уходит в отставку.

Как сообщает "Интерфакс", прошения об отставке каждый из министров подал главе кабмина.

Отмечается, что министры покидают свои посты в преддверии назначения на место премьера Есихидэ Суга, который недавно сменил Абэ на посту лидера Либерально-демократической партии.

Ожидается, что Суга вступит в должность премьер-министра Японии уже 16 сентября во второй половине дня после голосования парламента. После своего назначения Суга сформирует новый кабинет министров.

Предполагается, что ряд министров, в частности министр финансов Таро Асо и министр иностранных дел Тошимицу Мотеги, сохранят свои посты в новом правительстве.

28 августа премьер-министр Японии Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Тогда он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник. Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.