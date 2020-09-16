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Правительство Японии в полном составе уходит в отставку

07:35 16.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Правительство Японии, которое возглавлял премьер-министр страны Синдзо Абэ в полном составе уходит в отставку.

Как сообщает "Интерфакс", прошения об отставке каждый из министров подал главе кабмина. 

Отмечается, что министры покидают свои посты в преддверии назначения на место премьера Есихидэ Суга, который недавно сменил Абэ на посту лидера Либерально-демократической партии. 

Ожидается, что Суга вступит в должность премьер-министра Японии уже 16 сентября во второй половине дня после голосования парламента. После своего назначения Суга сформирует новый кабинет министров. 

Предполагается, что ряд министров, в частности министр финансов Таро Асо и министр иностранных дел Тошимицу Мотеги, сохранят свои посты в новом правительстве. 

28 августа премьер-министр Японии Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Тогда он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник. Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

Темы: Япония
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 11:38
Гость: свой путь

В России,по словам гаранта,20 лет правительство хорошее,народ доволен.
16.09.2020, 10:12
Гость: Шило

А наши?
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