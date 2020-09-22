Генеральный секретарь ООН назвал пандемию «пятым всадником апокалипсиса»

18:10

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса «пятым всадником апокалипсиса».

По мнению Гутерриша, она стала переломным моментом, который можно сравнить с окончанием Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций.

«Коронавирус - это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами. Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени», - заявил генсек, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Напомним, ранее Гутерриш назвал «четырьмя всадниками апокалипсиса» геополитическую напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление высокими технологиями.

«Пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим и увеличил разрушительную силу каждого из них», - отметил он. «Мы столкнулись одновременно с эпохальным кризисом здравоохранения, крупнейшей экономической катастрофой и потерей рабочих мест со времен Великой депрессии, а также с новыми угрозами правам человека», - добавил Гутерриш.