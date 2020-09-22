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Генеральный секретарь ООН назвал пандемию «пятым всадником апокалипсиса»

18:10 22.09.2020
Стоп-кадр из видеотрансляции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса «пятым всадником апокалипсиса».

По мнению Гутерриша, она стала переломным моментом, который можно сравнить с окончанием Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций.

«Коронавирус - это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами. Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени», - заявил генсек, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Напомним, ранее Гутерриш назвал «четырьмя всадниками апокалипсиса» геополитическую напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление высокими технологиями.

«Пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим и увеличил разрушительную силу каждого из них», - отметил он. «Мы столкнулись одновременно с эпохальным кризисом здравоохранения, крупнейшей экономической катастрофой и потерей рабочих мест со времен Великой депрессии, а также с новыми угрозами правам человека», - добавил Гутерриш.

Темы: Коронавирус, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 19:16
Гость: Правильно!

В нэзалэжной, начиная с 1990 года сотворили столько грехов, что вам на всех хватит на много лет вперёд. А русскую прививку от бадерности и свидомости обязательно поставим, а также карантин от нацизма натянем на 10 лет.
22.09.2020, 18:30
Гость: gvozd

микроскопический вирус поставил весь мир на колени
-
Социалисты поставили мир на колени - Социалисты..
нечего на бедный микроб все сваливать.
Говид разработан Государством и Распространен Государством.
сам по себе он Никогда бы Не появился и тем более никогда не распространился по пяти континентам.
есть люди которые это Сделали и под шумок навязывают миру очередной Социалистический Фашизм.
надо называть вещи своими именами, а не красноперым новоязом.
тогда все само а место становится..
22.09.2020, 18:24
Гость: спокойный

в ветхом завете есть история когда всевышний наказывает людей за грехи потопом оставив в живых только ноя и его семью а потом он говорит я больше не буду топить человечество за грех он не будет топить а от других наказаний он не отказался а у него много разных наказаний в том числе и мор и меч и голод а эта пандемия и есть образец мора такой же как чума в средние века которая опустошала европу и испанка во время 1 мировой войны поэтому я думаю люди должны проанализировать в чем их грех раскаяться и больше его не совершать а все эти прививки и карантины бесполезное дело
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