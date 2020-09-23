США ввели новые санкции в отношении России

18:43

Правительство США объявило о новых санкциях против России в связи с киберпреступлениями, вмешательством в американские выборы и ситуацией на Украине.

Ограничительные меры коснулись восьми граждан РФ и выходцев из России, а также семи российских и финских организаций, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление Минфина США. Санкции нацелены на лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

В перечень попали проживающие в Петербурге Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин. Еще трое россиян — Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов — находятся в Центральной Африканской Республике. Никита Ковалевский живет в Финляндии и имеет гражданство этой страны.

Также в «черном списке» — компании из Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, Lobaye Invest из ЦАР и ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Петербурга.