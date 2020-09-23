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США ввели новые санкции в отношении России

18:43 23.09.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

Правительство США объявило о новых санкциях против России в связи с киберпреступлениями, вмешательством в американские выборы и ситуацией на Украине.

Ограничительные меры коснулись восьми граждан РФ и выходцев из России, а также семи российских и финских организаций, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление Минфина США. Санкции нацелены на лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

В перечень попали проживающие в Петербурге Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин. Еще трое россиян — Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов — находятся в Центральной Африканской Республике. Никита Ковалевский живет в Финляндии и имеет гражданство этой страны.

Также в «черном списке» — компании из Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, Lobaye Invest из ЦАР и ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Петербурга.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 21:52
Гость: Нежданчик

хамства на его разгильдяйство.
23.09.2020, 21:06
Гость: Сократ

Как больной зуб дошатают они санкциями коррупционный режим.
23.09.2020, 20:05
Гость: Вот и прекрасно:

Чем более санкций, тем лучше для той,
Кто плачет навзрыд под бандитской пятой
Воскресшего власовского паханата,
Которого краху способствуют Штаты!
23.09.2020, 20:03
Гость: stalker

Это какие там по счету санкции ? Устал считать. На сей раз "в связи с киберпреступлениями, вмешательством в американские выборы и ситуацией на Украине". Очень расплывчато. Скоро нас во всех смертных грехах винить станут. И во всех бедах от поноса до золотухи. И эту публику у нас "партнерами" называют. С ними договариваться хотят. Ха.
23.09.2020, 19:11
Гость: D.D.

мольбы не услышаны
пичалька
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