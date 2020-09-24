Генпрокурор Белоруссии пообещал «наказать рублем» участников акций протеста

14:10

Участники несогласованных акций протеста в Белоруссии будут «наказаны рублем». С таким предупреждением сегодня выступил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

«С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия для установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию — будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны», — сказал Швед.

Кроме того, чиновник потребовал от школ и прочих образовательных учреждений «усилить профилактическую и идеологическую работу» с учениками. Генпрокурор также анонсировал скорое ужесточение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста.

«Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста», — подчеркнул Швед.

После выборов главы государства, которые состоялись 9 августа, в Белоруссии начались массовые акции протеста. За все время правоохранительные органы задержали более 7000 человек, также известно о сотне пострадавших.