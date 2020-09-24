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Генпрокурор Белоруссии пообещал «наказать рублем» участников акций протеста

14:10 24.09.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Участники несогласованных акций протеста в Белоруссии будут «наказаны рублем». С таким предупреждением сегодня выступил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

«С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия для установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию — будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны», — сказал Швед.

Кроме того, чиновник потребовал от школ и прочих образовательных учреждений «усилить профилактическую и идеологическую работу» с учениками. Генпрокурор также анонсировал скорое ужесточение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста.

«Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста», — подчеркнул Швед.

После выборов главы государства, которые состоялись 9 августа, в Белоруссии начались массовые акции протеста. За все время правоохранительные органы задержали более 7000 человек, также известно о сотне пострадавших.

Темы: Белоруссия, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 17:01
Гость: gvozd

а ихде я вопрошаю Говид всепроникающий и сгашный из за якобы которого под домашний арест педосатанисты посадили всю планету?
ихде массовый падеж гитлеровских-американских коллаборационистов?
Ни Одного Заболевшего...
что вам еще надо показать и сказать, что бы до всех наконец дошло что Говид это Политическая АФЕРА Кагала?
24.09.2020, 16:55
Гость: гнус

продолжение.На такие деяния идёт ТОЛЬКО АНТИНАРОДНАЯ ХУНТА!"Обнулённый" дал денег ,в очередной раз из российской казны,которую "потрошат" ежедневно "грефы" и "толики рыжие" со товарищи,но результата НЕ БУДЕТ,как и с хохлами!
24.09.2020, 16:50
Гость: гнус

Не шведам пугать,тем более "рублём",это страшно для "иванов"и на "км.ру".Бегающий с автоматом "президент",втихаря вступивший в должность,"рублёвая" угроза,это агония бессильного чиновника,не желающего отказавтся от "сладкой
24.09.2020, 15:33
Гость: Иван

Абсолютно правильно, за нанесенный ущерб - надо платить. А еще, я бы лишил всех льгот и выплат из бюджета страны, тех кто выступает против власти. Удобная позиция - всё, что даёте - возьму, а так я против вас. Это называется лицемерием. Хотите быть честными - откажитесь от любой помощи и боритесь, т.к. в помощи налоги всех трудящихся страны, а получаете их почему-то вы. А если штрафы платить не будут, не беда - есть БД с должниками, на основании которой закрывается выезд за границу. Вот тут самые рьяные и поутихнут, т.к. своя рубашка ближе к телу.
24.09.2020, 14:33
Гость: Прохожий

Правильно. Рублем, а то одни работают, убирают, сажают цветы, а другие - все уничтожают. Если молодежь не в состоянии платить штрафы - пусть родители рассчитываются за своих "милых" деток.
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