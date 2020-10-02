В США внесли новый законопроект о санкциях против «вмешательства» России

15:21

В палату представителей Конгресса США внесен новый проект о противодействии «вмешательству» России в выборы. Автор документа конгрессмен Брэд Шерман на своей странице пояснил, что хотя администрация президента Дональда Трампа и признала вмешательство Кремля в выборы, она не предприняла никаких значимых действий.

По словам Шермана, законопроект создан по образцу сенатского DETER Act, который в прошлом году внесли конгрессмены Марко Рубио и Крис Ван Холлен.

Основные ограничения по этому закону будут направлены против российского госдолга.

«Этот закон запрещает американским компаниям и физическим лицам кредитовать Россию, в первую очередь путем предотвращения покупки вновь выпущенных российских государственных облигаций и других долговых инструментов. Это отключит Россию от капитала инвесторов в сотни миллиардов долларов и существенно повлияет на стоимость заимствований для страны», — пояснил политик.