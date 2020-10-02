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В США внесли новый законопроект о санкциях против «вмешательства» России

15:21 2.10.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

В палату представителей Конгресса США внесен новый проект о противодействии «вмешательству» России в выборы. Автор документа конгрессмен Брэд Шерман на своей странице пояснил, что хотя администрация президента Дональда Трампа и признала вмешательство Кремля в выборы, она не предприняла никаких значимых действий.

По словам Шермана, законопроект создан по образцу сенатского DETER Act, который в прошлом году внесли конгрессмены Марко Рубио и Крис Ван Холлен.
Основные ограничения по этому закону будут направлены против российского госдолга.

«Этот закон запрещает американским компаниям и физическим лицам кредитовать Россию, в первую очередь путем предотвращения покупки вновь выпущенных российских государственных облигаций и других долговых инструментов. Это отключит Россию от капитала инвесторов в сотни миллиардов долларов и существенно повлияет на стоимость заимствований для страны», — пояснил политик.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 23:18
Гость: Alex203

В свое время у них действовала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Все возвращается на круги своя.
02.10.2020, 21:48
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«Брэд Шерман». Хотя нет, второе слово уже можно не читать.
02.10.2020, 19:41
Гость: gvozd

хотя администрация президента Дональда Трампа и признала вмешательство Кремля в выборы
-
когда где?
ни одно Расследвание, даже насквозь контролируемое партией педосатанистов ничего не доказало..
но что характерно, министр финансов рф силуанов - попрежнему исполняет все указы фашингтона..
странно все это.
02.10.2020, 19:15
Гость: massachusets

Проект это хорошо, может стать законом если изберём Байдена,а если Трамп то проектом и помрёт.Хотя можем взять обе палаты и провести закон.
02.10.2020, 18:19
Гость: Подножный корм

Только не говорите, что на пенсиях не скажется.
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