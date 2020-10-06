Нобелевскую премию по физике присудили за исследование космоса

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Нобелевскую премию в области физики получил Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез за исследование космоса. Согласно пресс-релизу, Пенроуз получит половину премии за открытие о том, что черные дыры подтверждают общую теорию относительности. В свою очередь Генцель и Гез получили награду за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Еще в 1965 году Пенроуз вычислил, что черные дыры действительно могут образовываться в процессе гравитационного коллапса больших звезд. Результат этого исследования до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Альберта Эйнштейна.

Размер Нобелевской премии в текущем году увеличен на один миллион шведских крон, до 10 миллионов (около 1,12 миллиона долларов).

Нобелевская неделя стартовала 5 октября. Первым объявили имя лауреата премии по медицине и физиологии. Награда была присуждена Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.