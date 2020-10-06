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Нобелевскую премию по физике присудили за исследование космоса

15:25 6.10.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Нобелевскую премию в области физики получил Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез за исследование космоса. Согласно пресс-релизу, Пенроуз получит половину премии за открытие о том, что черные дыры подтверждают общую теорию относительности. В свою очередь Генцель и Гез получили награду за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Еще в 1965 году Пенроуз вычислил, что черные дыры действительно могут образовываться в процессе гравитационного коллапса больших звезд. Результат этого исследования до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Альберта Эйнштейна.

Размер Нобелевской премии в текущем году увеличен на один миллион шведских крон, до 10 миллионов (около 1,12 миллиона долларов).

Нобелевская неделя стартовала 5 октября. Первым объявили имя лауреата премии по медицине и физиологии. Награда была присуждена Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 21:20
Гость: вспомнилось

Марк Гинзбург о своем дяде или каком-то родственнике - лауреате Нобел. премии, рассказывал, что когда его спросили, что надо, чтобы получить эту премию, ответил: прежде всего дожить до 80 лет.
06.10.2020, 19:39
Гость: Нет

Надо было дать премию роскосмосу , за осовение бюджета космических масштабов.
06.10.2020, 19:38
Гость: Конечно

Ерунда все это , Надо было дать Рогозину за батут ...
06.10.2020, 18:50
Гость: подлый агент Госдепа

Хокинга обделили, сказали, что за математические модели Нобелевку не дадут. А Перроуз урвал, ему небось хорошо за 80, решили порадовать старика на посошок...
06.10.2020, 18:47
Гость: подлый агент Госдепа

Сами себе присуждают...
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