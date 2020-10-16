США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3

21:12 16.10.2020

Белый дом отказался от предложения президента РФ Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III) без дополнительных условий. Об этом написал советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О' Брайен в Twitter.

«Соединенные Штаты предложили продлить новый договор СНВ на один год в обмен на ограничение Россией и США всех ядерных боеголовок в течение этого периода. <…> Сегодняшний ответ президента Путина о продлении договора без замораживания ядерных боеголовок — провал», — цитирует его заявление Znak.com.

Как добавил О' Брайен, в США надеются на то, что Россия пересмотрит свою позицию «до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.