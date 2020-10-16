США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3
Белый дом отказался от предложения президента РФ Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III) без дополнительных условий. Об этом написал советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О' Брайен в Twitter.
«Соединенные Штаты предложили продлить новый договор СНВ на один год в обмен на ограничение Россией и США всех ядерных боеголовок в течение этого периода. <…> Сегодняшний ответ президента Путина о продлении договора без замораживания ядерных боеголовок — провал», — цитирует его заявление Znak.com.
Как добавил О' Брайен, в США надеются на то, что Россия пересмотрит свою позицию «до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».
Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
желчью не подавись.
Какая то глупость. На год хотят продление договора но на год нужно уничтожить все свои ЯО?
Что значит "заморозить"? Снять с ракет, разобрать, просто на склад отнести. То есть США хотят, что бы подспудно потом были списаны сотни ракет которые через год по возрасту уже не было смысла снова вооружать снятыми ЯО?
Не считаются со слабыми. Экономики никакой, вооружения глючные, взрываются не взлетев на 9гаг смеются, населения как у японии, уровень жизни как 100 лет назад и вес у трампа больше)
Спать спокойно мы могли до 1991 года, пока в борьбе за власть Ельцин не разрушил СССР. При его популярности он мог легко стать президентом СССР, но его иудейское окружение не ставилоу такой задачи. По признанию С.Станкевича у новой российской власти (Ельцин, Бурбулис, Козырев, Шахрай и др. ) в то время была одна цель - отобрать власть у союзного центра. Вот до 1991 года мы действительно могли спать спокойно. Сейчас нас сдавливают клещами со всех сторон и у нас по большому счету один союзник Беларусь, но и ту раскачивает иудейский интернационал наваливаясь на Лукашенко. Можно лить воду сколько угодно о псевдопартнерах, являющихся по сути закоренелыми врагами, но то, что Россия усилиями либерально-демократического правительства и президента ныне окркжена врагами и по форме и по содержанию. Какой же тут спокойный сон ???
Это значит, что США не могут противодейсвовать ракетам с управляемым боевым блоком типа Авангард.
И он преодалеет американские ПРО.
-
А что дальше?
А дальше американцы просто нарастят количество ракет и количество боеголовок до такого уровня, когда ПРО РФ станут перегружены и тоже не сумеют перехватит все ракеты(боеголовки) США.
-
Все это, при всех минусах новой гонки вооружений, имеет один положительный эффект - Китай опять окажется далеко позади.