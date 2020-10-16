Путин предложил на год продлить СНВ-3 без каких-либо условий

15:39 16.10.2020

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил без всяких условий на один год продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Путин считает, что это позволит «провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем», которые регулируются подобными соглашениями, и позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, «без такого фундаментального документа».

Также президент поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, донести ее до Вашингтона и «получить от них хоть какой‑то внятный ответ».

Напомним, подписанный в 2010 году договор СНВ-3 является единственным действующим в настоящее время соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. Договор предусматривает сокращение ядерных арсеналов стран таким образом, чтобы через 7 лет и в будущем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие договора истекает 4 февраля 2021 года.

При этом США считают необходимым выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, но китайская сторона данную идею отвергает. Сергей Лавров ранее уже отмечал, что Москва предлагает продлить договора о СНВ-3 без каких-либо предварительных условий.