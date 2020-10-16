Путин предложил на год продлить СНВ-3 без каких-либо условий
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил без всяких условий на один год продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Путин считает, что это позволит «провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем», которые регулируются подобными соглашениями, и позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, «без такого фундаментального документа».
Также президент поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, донести ее до Вашингтона и «получить от них хоть какой‑то внятный ответ».
Напомним, подписанный в 2010 году договор СНВ-3 является единственным действующим в настоящее время соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. Договор предусматривает сокращение ядерных арсеналов стран таким образом, чтобы через 7 лет и в будущем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Действие договора истекает 4 февраля 2021 года.
При этом США считают необходимым выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, но китайская сторона данную идею отвергает. Сергей Лавров ранее уже отмечал, что Москва предлагает продлить договора о СНВ-3 без каких-либо предварительных условий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да даже Трамп сказал,что это договор НЕВЫГОДЕН. Даже американцам он не выгоден.
Даже Трамп сказал что это не выгодно и не будет его продлевать. Срок действия СНВ-3 истекает в феврале.Понятно,что выиграет выборы Байден ,но у него будет всего несколько недель ,чтобы продлить договор.Это нереально физически! К тому же может Байдену это и не нужно и Байден,и Камала даже не поднимают публично вопрос об СНВ-3. Кроме того Делягин вангует,что гражданская война в СШа может начаться сразу после выборов. Так что у американцев и без вас проблем хватает.
Да какие переговоры!? С кем!? Надо сказать прямо: нету денег и взять негде! Коронобесия экономику сьела + коррупция!
У него руки чешутся, давно не тусовался с партнерами и ничего не подписывал. Хочется внимания, телекамер и заголовок в газетах... На деле чушь, никогда ещё в истории договоры не исполнялись сторонами в полной мере, кто-кто-то кого-то обувает! Лучше, когда он летает со стерхами!
Да хватит вымаливать продолжение договора и унижаться, все равно эти бумажки ничего не стоят. Нужно молча готовить себя не струсить в ответственный момент и не допустить повторения 1941-го года!