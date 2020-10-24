Лукашенко назвал главного союзника Белоруссии

22:46 24.10.2020

24 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео.

Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы, отмечает БелТА.

Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела страны. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы.

В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать.

В то же время Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.