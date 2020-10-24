Лукашенко назвал главного союзника Белоруссии

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24 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео. 

Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы, отмечает БелТА.

Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела страны. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы.

В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать.

В то же время Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2020, 09:28
    Гость: Посмотрим

    Госсекретарь США Майкл Помпео во время телефонных переговоров попросил президента Беларуси Александра Лукашенко разрешить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики. Об этом в субботу, 24 октября, написала в Twitter корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер.
    "Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Беларуси неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - написала она.
    Кроме этого, по словам Ханслер, Помпео "подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси".
    Посмотрим, выполнит ли Саша-3% приказ Помпео.

  2. 25.10.2020, 09:11
    Гость: член Госсовета

    Литва Польша враги, лучше жить как у нас на Псковщине или в Сыктывкаре,и можно будет белорусам не работать вообще , все сделают за беларусов, мигранты из Средней Азии, и дворы в Минске уберут, и картошку посадят. Не жизнь, а малина!

  3. 25.10.2020, 08:02
    Гость: Русский

    Его союзник не Россия . Его союзник бункерный сиделец. А не вылезает он из бкнкера потому как боится не только Навального ,но и дружбанов. Мне ей богу смешно смотреть как два червяка цепляются за стремительно уходящее свое существование.

  4. 25.10.2020, 07:55
    Гость: Надо же!

    А всего месяц назад Россия была главным врагом, вела лично против Попрошайки гибридную войну и засылала диверсантов и убийц против лично Попрошайки и Коли. Как стремительно всё меняется! Бедные белорусы.

  5. 25.10.2020, 07:40
    Гость: Вячеслав

    Интерпол-уголовная организация. Должно быть обвинение по уголовным статья - убийство, кража и т. п. Обвинение в попытке смены власти не в юрисдикции Интерпола.

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