В Минске проходит несанкционированная акция в поддержку всеобщей забастовки
В центре Минска проходит несанкционированная акция в поддержку общенациональной забастовки. Силовики уже задержали не менее 10 человек.
Колонна участников сформировалась на площади независимости и двинулась в сторону Октябрьской площади. Задержания прошли на Октябрьской площади, а также в районе Дворца профсоюзов, сообщает «Коммерсант».
По данным правозащитного центра «Весна», всего за день в Белоруссии задержали более 300 человек — участников забастовки и акций в ее поддержку. Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что на экстремистские действия протестующих силовики будут реагировать, как на акты терроризма.
Минск. Задержание на «Пушкинской»: люди кричат «Позор». pic.twitter.com/Ra7qMQnwH4
— TUT.BY (@tutby) October 26, 2020
Минск. На Октябрьской площади задерживают людей. pic.twitter.com/EFYJfxCv7c
— TUT.BY (@tutby) October 26, 2020
Накануне в Белоруссии прошел «День народного ультиматума» — протесты несогласных с итогами президентских выборов. В Минске прошла одна из самых многочисленных акций с начала протестов. Сегодня, 26 октября, оппозиция объявила о начале в стране общенациональной забастовки. Акция проходит на крупных заводах Белоруссии.
При этом представители власти утверждают, что заводы работают в штатном режиме. В частности, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что организации Минпрома работают в прежнем формате, «хотя в обеденный перерыв, в технические перерывы люди собирались, обсуждали текущую ситуацию». Министр также сообщил, что на предприятиях ведется работа с коллективами, руководители лично общаются с людьми.
«Вот представьте себе, если БелАЗ не выполнит завтра свои обязательства, значит, индийский банк предъявит к исполнению гарантию, со счета БелАЗа будет списано 20 миллионов долларов. Кто от этого выиграет? Давайте спросим у тех людей, которые выходят на площади, которые призывают предприятия не работать. Поэтому мы оптимистически настроены и все предприятия сегодня отработали в штатном режиме», — приводит слова Пархомчика издание Tut.by.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Массовый психоз. Он во всем. И в том, что рубят сук, на котором сидят. Он в том, что народонаселение приближается к 8 млрд. Где здравый смысл? Или с ростом населения он распределяется по всем и в результате не достается ни кому. А где здравый смысл у тех, кто раскачивает этот психоз? Они не понимают, что линейное мышление здесь не работает. Они думают получить выигрыш? Да, сегодня они его получат. Но завтра это выйдет боком по непредвиденными им обстоятельствами. Уничтожив СССР они отодвинули свою агонию, но она будет более жестокой и безжалостной. В среднем, интеллект человечества сильно деградировал, а это неизбежно приведет к гибели всех.
если остановить производство, и все что там желают исполнится-что,белорусам лучше станет?
простой пример-нет производства-нет денег.
нет денег-нет еды
нет еды-обратно на улицы?
в итоге-все протестанты-демагоги и их руководители-не далекие самозванцы с манией величия.
хотят перемен-пусть начнут с себя.
Аминь!
зачем КМ.РУ пропагандирует западные провокации в Минске непонятно.
Не могу себе представить, что вся эта демомежпуха могла нарушить экономическую и политическую жизнь в республике. У нас тоже на проспекте этого Сахарова летом собирались толпы бездельников с "ай-фонами". Когда их сажали ребята в автозаки, журналисты спрашивали: Работаешь?, ответ был "Нет". "Сколько лет?" - "31". "Где живешь?" - "у мамы или бабушки". И это борцы за новое будущее???
я сегодня про этих протестантов-.....нишек, которые такие смелые, что человек 20 набилось в квартиру, убегая от милиции.