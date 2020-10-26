В Минске проходит несанкционированная акция в поддержку всеобщей забастовки

22:40 26.10.2020

В центре Минска проходит несанкционированная акция в поддержку общенациональной забастовки. Силовики уже задержали не менее 10 человек.

Колонна участников сформировалась на площади независимости и двинулась в сторону Октябрьской площади. Задержания прошли на Октябрьской площади, а также в районе Дворца профсоюзов, сообщает «Коммерсант».

По данным правозащитного центра «Весна», всего за день в Белоруссии задержали более 300 человек — участников забастовки и акций в ее поддержку. Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что на экстремистские действия протестующих силовики будут реагировать, как на акты терроризма.

Накануне в Белоруссии прошел «День народного ультиматума» — протесты несогласных с итогами президентских выборов. В Минске прошла одна из самых многочисленных акций с начала протестов. Сегодня, 26 октября, оппозиция объявила о начале в стране общенациональной забастовки. Акция проходит на крупных заводах Белоруссии.

При этом представители власти утверждают, что заводы работают в штатном режиме. В частности, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что организации Минпрома работают в прежнем формате, «хотя в обеденный перерыв, в технические перерывы люди собирались, обсуждали текущую ситуацию». Министр также сообщил, что на предприятиях ведется работа с коллективами, руководители лично общаются с людьми.

«Вот представьте себе, если БелАЗ не выполнит завтра свои обязательства, значит, индийский банк предъявит к исполнению гарантию, со счета БелАЗа будет списано 20 миллионов долларов. Кто от этого выиграет? Давайте спросим у тех людей, которые выходят на площади, которые призывают предприятия не работать. Поэтому мы оптимистически настроены и все предприятия сегодня отработали в штатном режиме», — приводит слова Пархомчика издание Tut.by.