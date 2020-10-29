Цена на нефть Brent упала ниже отметки в 38 долларов

Фото с сайта pixabay.com

Днем 29 октября цена на нефть Brent опустилась ниже уровня в 38 долларов. Об этом говорят результаты торгов.

По данным биржи на 13:55, нефть марки Brent стоит 37,84 доллара за баррель. То есть падение цены по сравнению со вчерашним днем составило почти 3,3%.

Как рассказал журналу «Компания» эксперт инвестиционной группы «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, обвал нефтяных котировок связан с опасениями государств второй волны коронавируса. 

«Мы видим, что Германия и Франция вводят повторные меры карантина, пусть не такие жесткие, как весной, но тем не менее вводят. Рынок нефти как весьма волатильный, и сама нефть ее можно сравнить с рисковым активом, очень чутко реагирует на всякие негативные проявления», — говорит аналитик.

Кроме того, давление на нефть оказала публикация официальной статистики Министерства энергетики США о росте запасов сырой нефти в стране за прошедшую неделю, закачивающуюся 23 ноября, на 4,23 миллиона баррелей. 

Вслед за нефтью ослаб и рубль. Доллар стоит на Московской бирже уже 79,24 рубля, а евро — 92,84 рубля.

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