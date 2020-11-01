В Грузии оппозиция не признала итоги выборов и отказалась от мандатов

18:32 1.11.2020

В Грузии на призыв лидеров оппозиции выразить массовый протест "сфальсифицированным выборам" и собраться откликнулись несколько тысяч сторонников оппозиции.

Сторонники оппозиции пришли к зданию парламента Грузии в Тбилиси с требованием признать недействительными прошедшие парламентские выборы. На проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек, не согласных с результатами ЦИК. Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в новый парламент, сообщает "Интерфакс".

"Мы встретимся с руководителями дипломатических миссий и передадим им все документальные материалы, как правящая партия фальсифицировала выборы и подкупала избирателей. Мы продолжим давление на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы", - заявила на митинге одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Зурабишвили.

В свою очередь один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили заявил, что оппозиция приложит все усилия, чтобы парламент не смог работать. По его словам, власти оскорбили людей, украв выборы.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта" может получить в парламенте нового созыва около 90 депутатских мандатов. После обработки 94,26% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 48,12%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 26,94%.

Оппозиция называет такое распределение мест "воровством".

В ночь на 1 ноября при включении в эфир грузинских оппозиционных телеканалов бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию к массовым акциям протеста против властей.