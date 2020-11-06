Лукашенко назвал условие для новых выборов

22:19 6.11.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение. Об этом он заявил на открытии третьей линии минского метро.

"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко также призвал граждан Белоруссии жить на своей земле. "Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. <...> Держите свою голову в руках и думайте, как жить. Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - заявил глава Белоруссии.