Лукашенко назвал условие для новых выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение. Об этом он заявил на открытии третьей линии минского метро.

"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко также призвал граждан Белоруссии жить на своей земле. "Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. <...> Держите свою голову в руках и думайте, как жить. Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - заявил глава Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2020, 02:28
    Гость: гость В

    "Держите свою голову в руках". А я уж грешным делом думал, что клевещут на Лукашенко, когда описывали такой случай: Лукашенко в магазине рассматривает куринные яйца, оставшись недовольным их размерам, он выдал такой перл:- "когда же в продаже будут нормальные человеческие яйца?"

  2. 07.11.2020, 01:30
    Гость: советский инженер

    Сейчас уже можно сделать ряд выводов из происходящего в Белоруссии. Ясно что Лукашенко пересидел, он и сам это понимает. И хотя он сделал много хорошего: сохранил промышленность и сельское хозяйство, порядок в стране и приемлемый уровень жизни но нужно было уйти раньше. Уйти спокойно, подготовив смену (уж конечно не Тихановскую а серьёзных людей, способных созранить и преумножить достигнутое) а самому остаться советником и не дожидаться протестов. А уходить ему всё равно придётся, против него действует та же система как была против Николая второго. Протесты можно временно задавить но они будут вспыхивать снова пока он не уйдёт. И протесты эти будут нарастать.

  3. 07.11.2020, 00:02
    Гость: Сократ

    "Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы" - ну а чего иного он хотел? Маленьких всегда обижают, так устроено человечество.

  5. 06.11.2020, 23:33
    Гость: Дурачки, чего они недовольны?

    Не знаю как Петербург, а Киев Минск точно в ближайшее время обгонит. Уйдет Батька, все посыплется.

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