В США среди избирателей выявили 1,8 млн «мертвых душ»
В США судебные наблюдатели проверили данные демографической статистики и сравнили их с зарегистрированными избирателями. В результате оказалось, что в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса, пишут "Известия" со ссылкой на организацию Judicial Watch.
Например, в Техасе в одном из округов было зафиксировано 187 бюллетеней на сотню избирателей. В целом исследование выявило 1,8 млн «мертвых душ» в 353 округах 29 штатов.
«Мы видим безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок благодаря этому исследованию. Грязные списки избирателей означают грязные выборы», — сказал руководитель ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон.
В США в настоящее время продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента.
5 ноября действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы.
Ранее в четверг Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на состоявшихся выборах главы государства. Он говорил о своих планах в судебном порядке оспорить итоги голосования в штатах, где на победу претендует его оппонент Джо Байден.
Накануне американский лидер заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чуров отдыхает.
Невада -125% голосов подано( !??)
Пенсильвания - 109%
Минисота. -107%
Северная Каролина. -106%
Висконсин. - 105%
Мичиган. - 105%
Аризона -101%
Джорджия -96%
Стесняюсь спросить, о каком развитии вы говорите и где.
на самом деле, в этом и есть стратегия педосатанистов - неопределенность статуса выборов, бесконечные суды которые полностью под контролем демпартии.. создать хаос в стране.
как известно, социалисты всегда приходят к власти на хаосе - это их питательная среда.
Занавес.
У нас научились!