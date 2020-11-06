В США среди избирателей выявили 1,8 млн «мертвых душ»

11:06 6.11.2020

В США судебные наблюдатели проверили данные демографической статистики и сравнили их с зарегистрированными избирателями. В результате оказалось, что в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса, пишут "Известия" со ссылкой на организацию Judicial Watch.

Например, в Техасе в одном из округов было зафиксировано 187 бюллетеней на сотню избирателей. В целом исследование выявило 1,8 млн «мертвых душ» в 353 округах 29 штатов.

«Мы видим безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок благодаря этому исследованию. Грязные списки избирателей означают грязные выборы», — сказал руководитель ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон.

В США в настоящее время продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента.

5 ноября действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы.

Ранее в четверг Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на состоявшихся выборах главы государства. Он говорил о своих планах в судебном порядке оспорить итоги голосования в штатах, где на победу претендует его оппонент Джо Байден.

Накануне американский лидер заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.