В США среди избирателей выявили 1,8 млн «мертвых душ»

В США судебные наблюдатели проверили данные демографической статистики и сравнили их с зарегистрированными избирателями. В результате оказалось, что в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса, пишут "Известия" со ссылкой на организацию Judicial Watch.

Например, в Техасе в одном из округов было зафиксировано 187 бюллетеней на сотню избирателей. В целом исследование выявило 1,8 млн «мертвых душ» в 353 округах 29 штатов.

«Мы видим безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок благодаря этому исследованию. Грязные списки избирателей означают грязные выборы», — сказал руководитель ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон.

В США в настоящее время продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента.

5 ноября действующий президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы.

Ранее в четверг  Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на состоявшихся выборах главы государства. Он говорил о своих планах в судебном порядке оспорить итоги голосования в штатах, где на победу претендует его оппонент Джо Байден.

Накануне американский лидер заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 16:43
    Гость: Иван Иваныч

    Чуров отдыхает.

    Невада -125% голосов подано( !??)
    Пенсильвания - 109%
    Минисота. -107%
    Северная Каролина. -106%
    Висконсин. - 105%
    Мичиган. - 105%
    Аризона -101%
    Джорджия -96%

  3. 06.11.2020, 14:55
    Гость: gvozd

    на самом деле, в этом и есть стратегия педосатанистов - неопределенность статуса выборов, бесконечные суды которые полностью под контролем демпартии.. создать хаос в стране.
    как известно, социалисты всегда приходят к власти на хаосе - это их питательная среда.

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