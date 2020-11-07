Во Франции 57% молодых мусульман ставят законы шариата выше законов страны
Более половины французов-мусульман в возрасте до 25 лет (57%) считают, что законы шариата важнее, чем законы республики, сообщает Euronews со ссылкой на данные опроса института общественного мнения Ifop. Эта цифра выросла на 10% по сравнению с 2016 годом.
В то же время среди католиков процент тех, для кого нормы религии важнее законов государства, всего 15%.
Более того, две трети французов-мусульман считают недопустимым, чтобы учитель показывал ученикам карикатуры на религиозных деятелей. 80% католиков относятся к демонстрации таких рисунков положительно.
Совершенно противоположных взглядов католики и мусульмане придерживаются и по поводу ношения религиозной атрибутики. Неважно, идет ли речь о родителях, сопровождающих школьников во время экскурсии, студентах вузов, работниках частного сектора или государственных служащих, мусульмане в основном поддерживают ношение религиозной атрибутики (75%, 70%, 69% и 63% соответственно). Католиков, разделяющих эту позицию, в разы меньше - 18%, 18%, 19% и 15%. Примерно той же позиции придерживаются и атеисты (27%, 23%, 22% и 18%).
"Сегодня некоторые склонны говорить о террористах-исламистах как об "одиноких волках", фундаменталистах, чье буквальное и радикальное видение Корана вовсе не отражает точку зрения мусульман. Хотя в этом опросе не рассматривался вопрос, насколько правомерным респонденты считают применение насилия, это исследование, тем не менее, показывает, что значительная часть мусульманской молодежи разделяет с исламистами идею о том, что предписания, принятые их религией, должны быть важнее французского законодательства", - прокомментировал данные исследовния Франсуа Краус, директор отдела политики/новостей Ifop.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В С.Аравии за то, что взял в руки библию (например) пальцы и руки режут "на пяточки".
ислам это единственная религия в мире которая как считают её духовенство по рождению уже обязывает в мусульманских странах быть мусульманином. Тех кто отошел от ислама по рождению, убивают по решению шариатского суда.
Мало кто знает, но в исламе оказывается и для нас есть законы и мы им (по их понятиям) обязаны починятся! мы -кафиры, неверные, то есть оскорбляющие ислам и мусульман и мы должны исправляться- там нам предписывают их книги!
Есть даже свод законов- "шариат не для мусульман"- эта книжица есть в сети.
Любая религия опирается прежде всего на слабых духом людей, не способных самостоятельно существовать, что было в любой эпохе. Сильному человеку религия не нужна. Собственно любая религия задумывалась именно как средство контроля народа элитами. То есть "духовного содержания" в любой религии - только то, что на бумаге в текстах писаний, остальное уже чистая политика, конъюктурно отражающая текущие интересы правящего класса.
Если проанализировать множество религий в разные эпохи, то становится очевидным то, все что они имеют обсолютно одинаковый алгоритм влияния на общество и отношение с народом. Все они создавались именно как политика прежде всего. В основе каждой религии лежит страх, перед силами природы или созданными богами, демонами, и в вершине этой пирамиды- священник который является посредником между богом и человеком. И священники умело манипулировали всегда всеми понятиями, страхом людей особенно.
То что сейчас иудеи активно и грубовато нам навязывают в проекте РПЦ- дано нет духовного содержания. Его бизнесмены от бога умело заменили на золотого тельца. Иудохристианство для власти в РФ важно именно своей рабской идеологией, подчинение народа для этой власти крайне необходимо. Народ сидит на ошейниках и поводках, от административных до религиозных, власти собственно без разницы какие они, лишь бы быдло массы в стойле молча стояли.
Для меня лично, нет разницы между чиновниками или попами, они сейчас делают одно и тоже важное для власти дело.
На самом деле у Европы есть отличный способ как покончить с проблемой исламизации Европы. Нужно сформулировать и признать факт того, что есть ислам религия а есть и политический ислам. Ну и запретить политический ислам в Европе как экстремизм. Ходи себе в мечеть, ори на минаретах сколько угодно, но если вышел на улицу и начал орать "аллах акбар"-то по полной программе.
Рано или поздно Европе придётся признать факт наличия политического ислама никаким боком не относящегося к религии.
Под этим соусом можно вести отличную борьбу с исламистами.
Если проще, то Европе нужно объявить вне закона любые проявления ислама вне границ мечетей.
Менее успешный человек, ударяется всегда в какие-нибудь верования, а некоторые даже выходят на улицу убивать людей, причина их неудачная жизнь и отсутствие перспектив, в этом по большей части виноваты сами эти люди. В общем психопаты которые по сути не знаю коран кроме двух слов алаху акбар.
в Европе уже столько, что прижать их т.е. призывать к порядку почти невозможно. При обострении ситуяция будет хуже чем в Беларусии. Полицию наращивают, все цены растут исклучая бананы.