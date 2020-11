Сторонники Трампа проводят демонстрации протеста по всей стране

Сторонники президента США Дональда Трампа вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест против итогов президентских выборов 2020 года после того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден провозгласил свою победу.

Демонстранты, выступающие за Трампа, устроили акции протеста в штатах Джорджия, Мичиган и Висконсин, где Байден был либо объявлен победителем, либо лидирует при подсчете голосов, сообщает "Интерфакс".

Около 200 демонстрантов собрались перед зданием Капитолия штата Джорджия в Атланте, чтобы выразить протест против результатов выборов, сообщает Atlanta Journal-Constitution. Среди людей в толпе была избранная член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что Джорджия "не является голубым штатом".

Грин также пообещала помочь Трампу оспорить результаты выборов. "Радикальные левые - это партия насилия. Они - партия ненависти. Они - партия расизма", - сказала она.

Ранее в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Пенсильвании, на Аляске и Северной Каролине.

MORE: Crowd assembled at TCF Center in Detroit, where Michigan absentee votes are being counted, chant "stop the count" as security blocks doors; CBS News projects Joe Biden is the winner in Michigan. https://t.co/1ZBzg3mgpW pic.twitter.com/kO2dBsbaK2

— CBS News (@CBSNews) November 4, 2020