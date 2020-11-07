Определился победитель президентских выборов в США
Кандидат от демократов Джо Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах президента США, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Для победы достаточно 270 голосов.
После обработки 98% бюллетеней Байден набирает 49,6 против 49,1% у Дональда Трампа. Разрыв по числу голосов составляет 34 тыс. AP сообщает, что у Байдена 49,7%, у Трампа — 49,2%, Байден побеждает с 284 голосами выборщиков.
The New York Times пишет, что Байден набирает 49,6%, Трамп — 49,1%. Газета также насчитала у Байдена 273 голоса выборщиков.
Ориентирующийся на республиканцев Fox News cообщил, что, по его прогнозу, Байден победил и в Неваде, в таком случае он становится президентом, набрав 290 голосов выборщиков.
Последние необходимые голоса выборщиков кандидат получил, как только пришли результаты из штата Пенсильвания (20 голосов выборщиков), где со вторника продолжался подсчет голосов.
При этом данные нельзя считать окончательными, поскольку ранее штабы объявили о решении идти в суды из-за результатов в отдельных штатах.
Окончательные итоги выборов, таким образом, могут быть объявлены уже после рассмотрения всех жалоб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо торопить события. Вопрос еще не решен. Впереди Верховный суд США, суд Вышних сил будет позже.
Ржавый Доня постоянно выхолащивал санкции. То не подпишет,то телефонную книгу подсунет в последний момент. И это спасало бункер-моль. Сейчас Байден вдарит санкциями по настоящему и на фоне нефти 38 долл.это будет круто! И приведет к тому что в рационе вековых мудрецов даже пальмовое масло станет праздничным блюдом. Посмотрим какую лапшу по этому поводу навесит вековым мудрецам бункер-моль, это интересно.
На самом деле в США большие надежды на демократов и Байдена. Люди устали от неравенства, и без просветности, особенно молодежь.
Люди ждут стимулирования от государства как они обещали 40-50,000$ на человека и за пандемии. Люди ждут списания долгов, бизнес кредитов, контроля над ценами на еду. 3,000 долларов на одного в месяц в среднем это многовато, только на еду. 3,000 однакомнатная квартира не в очень хорошей даже части города это много.
На зарплаты в 50,000 в год одному почти не возможно выжить.
Это все накопилось. Трамп на это все наплевал. А демократы обещали. Если не выполнят, их всех сметут и левые и реднеки.
Чем я думаю США и закончат. Социализмом или крахом, другого не дано.
Просто, для справки - Байден - католик, имеет английские, французские и ирландские корни.
по сообщению cnn - сертифицированной фабрики фейков.. и вранья.
либо это будет одним из самых феерических краж выборов, либо трамп их сейчас затягает по судам и придется им пересчитывать.
заметим, что "демократы" уже крали выборы в прошлом. это не первое их преступление и не последнее.
с моей точки зрения, что трамп что полудохлый лидер педофилов бабайден - все едино.. все решает закулисный Кагал.
однако партия педосатанистов нацелилась на глобальный "reset" как они это называют - поплохеет ВСЕМ.
вспомните 90е.. это демпартия рулила в рф..