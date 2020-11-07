Определился победитель президентских выборов в США

21:59 7.11.2020

Кандидат от демократов Джо Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах президента США, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Для победы достаточно 270 голосов.

После обработки 98% бюллетеней Байден набирает 49,6 против 49,1% у Дональда Трампа. Разрыв по числу голосов составляет 34 тыс. AP сообщает, что у Байдена 49,7%, у Трампа — 49,2%, Байден побеждает с 284 голосами выборщиков.

The New York Times пишет, что Байден набирает 49,6%, Трамп — 49,1%. Газета также насчитала у Байдена 273 голоса выборщиков.

Ориентирующийся на республиканцев Fox News cообщил, что, по его прогнозу, Байден победил и в Неваде, в таком случае он становится президентом, набрав 290 голосов выборщиков.

Последние необходимые голоса выборщиков кандидат получил, как только пришли результаты из штата Пенсильвания (20 голосов выборщиков), где со вторника продолжался подсчет голосов.

При этом данные нельзя считать окончательными, поскольку ранее штабы объявили о решении идти в суды из-за результатов в отдельных штатах.

Окончательные итоги выборов, таким образом, могут быть объявлены уже после рассмотрения всех жалоб.