Пентагон заявил о готовности начать процедуру передачи власти Байдену

08:24 24.11.2020

Министерство обороны США подтвердило, что получило уведомление о процедуре передачи власти администрации Джо Байдена, пишет РИА Новости.

В связи с этим ведомство сообщило о начале работы по этому вопросу на уровне министерства.

"Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена)", — говорится в заявлении американского министерства обороны.

Как отмечает агентство, ранее управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.

Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако допустил начало формальных процедур передачи власти.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.