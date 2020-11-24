Пентагон заявил о готовности начать процедуру передачи власти Байдену

Джо Байден

Министерство обороны США подтвердило, что получило уведомление о процедуре передачи власти администрации Джо Байдена, пишет РИА Новости.

В связи с этим ведомство сообщило о начале работы по этому вопросу на уровне министерства.

"Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена)", — говорится в заявлении американского министерства обороны.

Как отмечает агентство, ранее управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.

Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако допустил начало формальных процедур передачи власти. 

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.11.2020, 13:38
    Гость: Точно

    Не признавай. Ещё и соседей привлечи не признавать. А лучше, целый подъезд. Тогда точно Трамп останется...

  4. 24.11.2020, 11:52
    Гость: а

    о процедуре передачи власти--------старому коррупционеру. Выборы фальсифицированные. Их признавать нельзя.

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