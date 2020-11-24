Пентагон заявил о готовности начать процедуру передачи власти Байдену
Министерство обороны США подтвердило, что получило уведомление о процедуре передачи власти администрации Джо Байдена, пишет РИА Новости.
В связи с этим ведомство сообщило о начале работы по этому вопросу на уровне министерства.
"Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена)", — говорится в заявлении американского министерства обороны.
Как отмечает агентство, ранее управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако допустил начало формальных процедур передачи власти.
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мне по-барабану оба. Эта заварушка будет вечной, если я заменю батарейки.
Не признавай. Ещё и соседей привлечи не признавать. А лучше, целый подъезд. Тогда точно Трамп останется...
Старому больному человеку ядерный чемоданчик, вот что главное.
о процедуре передачи власти--------старому коррупционеру. Выборы фальсифицированные. Их признавать нельзя.