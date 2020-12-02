ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В условиях пандемии COVID-19 необходимо носить маску внутри и вне помещений при невозможности соблюдения безопасного расстояния. Такое указание содержится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если у граждан нет возможности держать социальную дистанцию на уровне одного метра (трех шагов), то они, включая детей от 12 лет, должны носить маску, даже если помещение хорошо вентилируется.

Кроме того, детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребенку от шести до 11 лет, решение нужно принимать с учетом конкретной ситуации. ВОЗ также рекомендует носить маску во всех помещениях с ненадлежащим проветриванием.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис пояснила, что эти рекомендации стали одними из самых серьезных изменений в руководстве по ношению масок.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок. Среди прочего, она потребовала от всех врачей и сотрудников медицинских организаций носить маски, независимо от того, контактируют ли они с зараженными коронавирусом. В организации также призвали власти стран поощрять сограждан носить маски в местах распространения COVID-19, где сложно соблюдать дистанцию, например, в магазинах и транспорте.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 20:54
    Гость: Гость

    Хватит уже смешить народ рекомендациями этих шутов).. нашли авторитета-ВОЗ.. подрывная антроссийская организация.А Попову вообще судить надо за то что является наймитом этой конторы.

  2. 02.12.2020, 20:26
    Гость: Ну

    теперь ждем-с инструкций от ВОЗ по правильному ношению памперсов и прокладок что бы чиновникам всех стран было чем заниматься сверхурочно.

  4. 02.12.2020, 19:31
    Гость: Мотала бы к лешему вся эта ВОЗ

    С букетом бредовых "ковидных" угроз:
    Того они ради из пальца сосутся,
    Чтобы поголовно землянам рехнуться!

Все комментарии (12)
Выбор читателей
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Instagram и Youtube
«В обществе начинают понимать, что все эти блогеры в большинстве своем – абсолютно дутые величины. Люди, не сделавшие ничего в жизни»
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН
Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer
Фото с сайта novostipmr.com
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги
Сенатор Боб Менендес
Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»
НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года
Фото с сайта pixabay.com
В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января