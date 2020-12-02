ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии
В условиях пандемии COVID-19 необходимо носить маску внутри и вне помещений при невозможности соблюдения безопасного расстояния. Такое указание содержится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Если у граждан нет возможности держать социальную дистанцию на уровне одного метра (трех шагов), то они, включая детей от 12 лет, должны носить маску, даже если помещение хорошо вентилируется.
Кроме того, детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребенку от шести до 11 лет, решение нужно принимать с учетом конкретной ситуации. ВОЗ также рекомендует носить маску во всех помещениях с ненадлежащим проветриванием.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис пояснила, что эти рекомендации стали одними из самых серьезных изменений в руководстве по ношению масок.
В начале июня Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок. Среди прочего, она потребовала от всех врачей и сотрудников медицинских организаций носить маски, независимо от того, контактируют ли они с зараженными коронавирусом. В организации также призвали власти стран поощрять сограждан носить маски в местах распространения COVID-19, где сложно соблюдать дистанцию, например, в магазинах и транспорте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хватит уже смешить народ рекомендациями этих шутов).. нашли авторитета-ВОЗ.. подрывная антроссийская организация.А Попову вообще судить надо за то что является наймитом этой конторы.
теперь ждем-с инструкций от ВОЗ по правильному ношению памперсов и прокладок что бы чиновникам всех стран было чем заниматься сверхурочно.
сувать промеж глаз ваши сша?
С букетом бредовых "ковидных" угроз:
Того они ради из пальца сосутся,
Чтобы поголовно землянам рехнуться!
Сразу вспоминается фраза из к/ф "Кин-дза-дза" - "Почему без намордников" ?