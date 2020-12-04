Трамп заблокирует проект военного бюджета из-за соцсетей
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует согласованный обеими палатами Конгресса проект военного бюджета (должен был составить $740 млрд.) на 2021 финансовый год (начался 1 октября), так как в нем осталось упоминание об освобождении от ответственности соцсетей.
«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 (закон об этике в сфере коммуникаций- прим.ред.) в проект военного бюджета, - написал Трамп в Twitter. - Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето».
Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, пишет ТАСС. Трамп в конце мая подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в стране.
Американский лидер отметил, что данный документ должен установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Замеченные в цензуре или политических действиях социальные сети, по его словам, больше не будут иметь защиту от ответственности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Петро Порошенко и Зелюк не осилят такие обьёмы, мешков не хватит!
Демократы демократично в парламенте проголосовали за цензуру в СМИ, но "самый недемократичный президент" авторитарно против цензуры, наложил вето? Какая-то нетрадиционная политическая ориентация.
заблокирует ..проект Военного бюджета ..так как в нем осталось упоминание об Освобождении от Ответственности соцсетей.
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возникает Резонный вопрос, казалось бы Какое отношение имеют фейсбук, ютуб или инстаграм - к Войне?
те кто в теме прекрасно знают что все эти компании созданыи финансировались из бюджетов спецслужб и пентагона.
НО, речь идет о Безнаказанности, об Исключительном положении Над конститцуцией сша..
меня поржат ... в рф, которые до сих пор пользуются этим .. по сути шпионским "сервисом".
этот сервис не вас обслуживает, а цру..
Трамп-шпион !Гонорар получает в виде фирминных печатных пряников с элементами хохломы и гжели.Смерть шпионам!
их бюджет.