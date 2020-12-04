Трамп заблокирует проект военного бюджета из-за соцсетей

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует согласованный обеими палатами Конгресса проект военного бюджета (должен был составить $740 млрд.) на 2021 финансовый год (начался 1 октября), так как в нем осталось упоминание об освобождении от ответственности соцсетей.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 (закон об этике в сфере коммуникаций- прим.ред.) в проект военного бюджета, - написал Трамп в Twitter. - Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето».

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, пишет ТАСС. Трамп в конце мая подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в стране.

Американский лидер отметил, что данный документ должен установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Замеченные в цензуре или политических действиях социальные сети, по его словам, больше не будут иметь защиту от ответственности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.12.2020, 13:35
    Гость: ха

    Демократы демократично в парламенте проголосовали за цензуру в СМИ, но "самый недемократичный президент" авторитарно против цензуры, наложил вето? Какая-то нетрадиционная политическая ориентация.

  3. 04.12.2020, 13:33
    Гость: gvozd

    заблокирует ..проект Военного бюджета ..так как в нем осталось упоминание об Освобождении от Ответственности соцсетей.
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    возникает Резонный вопрос, казалось бы Какое отношение имеют фейсбук, ютуб или инстаграм - к Войне?
    те кто в теме прекрасно знают что все эти компании созданыи финансировались из бюджетов спецслужб и пентагона.
    НО, речь идет о Безнаказанности, об Исключительном положении Над конститцуцией сша..
    меня поржат ... в рф, которые до сих пор пользуются этим .. по сути шпионским "сервисом".
    этот сервис не вас обслуживает, а цру..

  4. 04.12.2020, 13:30
    Гость: ОбамаЧмо!

    Трамп-шпион !Гонорар получает в виде фирминных печатных пряников с элементами хохломы и гжели.Смерть шпионам!

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