Трамп заблокирует проект военного бюджета из-за соцсетей

12:50 4.12.2020

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует согласованный обеими палатами Конгресса проект военного бюджета (должен был составить $740 млрд.) на 2021 финансовый год (начался 1 октября), так как в нем осталось упоминание об освобождении от ответственности соцсетей.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 (закон об этике в сфере коммуникаций- прим.ред.) в проект военного бюджета, - написал Трамп в Twitter. - Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето».

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, пишет ТАСС. Трамп в конце мая подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в стране.

Американский лидер отметил, что данный документ должен установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Замеченные в цензуре или политических действиях социальные сети, по его словам, больше не будут иметь защиту от ответственности.