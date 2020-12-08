Спецслужбы Норвегии обвинили хакеров из РФ в кибератаке на парламент

Спецслужбы Норвегии считают, что к кибератаке на систему электронной почты парламента могут быть причастны хакеры из России.

В частности, полицейская служба безопасности Норвегии указала, что операция, «вероятно», осуществлялась группировкой Fancy Bear, которую в Осло считают «связанной с ГРУ», сообщает Associated Press.

В ведомстве полагают, что хранившаяся в почтовой системе информация «представляет большой интерес для разведслужб нескольких иностранных государств».

При этом отмечается, что в ходе расследования не было получено достаточное количество информации для предъявления обвинений, и следователи решили его прекратить.

Напомним, в середине октября МИД Норвегии обвинил Россию в организации совершенной в августе 2020 года хакерской атаки на парламент. Посольство России в Осло назвало заявления норвежских властей преднамеренной провокацией.

По информации административного главы норвежского парламента Марианны Андреассен, кибератака была направлена на внутреннюю систему электронной почты. По ее словам, хакерам удалось похитить крупные объемы данных из почтовых ящиков избранных представителей парламента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 16:32
    Гость: витьку

    Оказывается ты ещё и "верующий"!Вот до чего самоизоляция доводит,чиновники "пенсы",и те в религию.

  3. 08.12.2020, 16:20
    Гость: Лепота

    Вот очень переоценивают свою значимость для России и её суперхакеров как самих норвегов, так и их парламента и даже имени их короля никто в России не знает. В России никто не интересуется теперь этой заброшенной агрессивной и антироссийской страной Северного Пути, там пока никто не ходит.

  4. 08.12.2020, 16:19
    Гость: Виктор

    О, Господи! Кому же понадобились тайны парламента великой Норвегии?!? Узнать о секс ориентации депутатов?

  5. 08.12.2020, 16:17
    Гость: шаман

    Вот и первый "результат",после разрешения ООН "забивать косяки",это только начало.Норги все астматики,включая спортсменов и глотают "колёса",а теперь ёщё и "травка"для здоровья разрешена.Регулярность "отъезда"обеспечена.Цивилизация ,однако.

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