Проживающему в Дании гражданину России предъявили обвинения в шпионаже
Датская прокуратура предъявила постоянно проживающему на ее территории гражданину России обвинение в шпионаже.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Дании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет, не в Дании. Но в Дании много раз был - обычно проездом, но иногда и на более длительное время.
А, так ты все-таки не в Дании тусишь?
Дания является одной из крупнейших по площади стран мира (№14) и занимает первое место - по запасам пресной воды (причем - высочайшего качества). За счет принадлежащей ей Гренландии. Качество жизни (ИРПЧ) - одно из высших в мире.
Да , он их обманул путинский хакер Накер , убедив что норки заражают людей.. плюс потепление климата. Шубы в пролете у убийц братьев наших меньших.
Спроси старых моряков, плававших через проливы Каттегат и Скагерак. Это как раз блико датских берегов. Очень часто там с ваших судов люди бросались в воду в надежде доплыть к берегу или к сейнеру неподалёку а так избежать участия в строительстве вашего социализма.
О таких случаях найдёшь рассказы и на вашем нете - и похлеще. Один ваш мужик спрыгнул в океан и 3 дня плавал к берегу Филипин.