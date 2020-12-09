Проживающему в Дании гражданину России предъявили обвинения в шпионаже

Спроси старых моряков, плававших через проливы Каттегат и Скагерак. Это как раз блико датских берегов. Очень часто там с ваших судов люди бросались в воду в надежде доплыть к берегу или к сейнеру неподалёку а так избежать участия в строительстве вашего социализма.

О таких случаях найдёшь рассказы и на вашем нете - и похлеще. Один ваш мужик спрыгнул в океан и 3 дня плавал к берегу Филипин.