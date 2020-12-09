Проживающему в Дании гражданину России предъявили обвинения в шпионаже

Датская прокуратура предъявила постоянно проживающему на ее территории гражданину России обвинение в шпионаже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Дании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2020, 22:23
    Гость: Европеец

    Нет, не в Дании. Но в Дании много раз был - обычно проездом, но иногда и на более длительное время.

  3. 09.12.2020, 21:46
    Гость: географический кретинизм?

    Дания является одной из крупнейших по площади стран мира (№14) и занимает первое место - по запасам пресной воды (причем - высочайшего качества). За счет принадлежащей ей Гренландии. Качество жизни (ИРПЧ) - одно из высших в мире.

  4. 09.12.2020, 21:43
    Гость: старый партизан

    Да , он их обманул путинский хакер Накер , убедив что норки заражают людей.. плюс потепление климата. Шубы в пролете у убийц братьев наших меньших.

  5. 09.12.2020, 20:24
    Гость: Европеец

    Спроси старых моряков, плававших через проливы Каттегат и Скагерак. Это как раз блико датских берегов. Очень часто там с ваших судов люди бросались в воду в надежде доплыть к берегу или к сейнеру неподалёку а так избежать участия в строительстве вашего социализма.
    О таких случаях найдёшь рассказы и на вашем нете - и похлеще. Один ваш мужик спрыгнул в океан и 3 дня плавал к берегу Филипин.

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