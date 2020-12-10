Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с марта

18:32 10.12.2020

Февральский фьючерс на нефть Brent вырос на 2,12%, до 50,06 доллара по состоянию на 17:52 по Москве, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. В последний раз баррель данной марки стоил дороже 50 долларов в день, когда развалилась сделка ОПЕК+, 6 марта.

Вместе с тем стоимость январского фьючерса на нефть WTI растет на 2,1% и сейчас составляет около 46,48 доллара.

Ранее Министерство энергетики США представило данные, согласно которым недельный прирост запасов сырой нефти составил рекордные 15,19 миллиона баррелей. Максимальный рост запасов отмечается на фоне уменьшения экспорта, который сократился почти вдвое — с 3,5 миллиона баррелей в сутки до 1,8 миллиона.

Как поясняют отраслевые эксперты, надежды инвесторов на быстрое восстановление спроса усиливаются на фоне новостей о производстве вакцин от коронавируса. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в Штатах она может стартовать уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech. В России также началась вакцинация препаратом «Спутник V».