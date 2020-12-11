Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года»
Влиятельный журнал Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис, избранных, по предварительным данным, президентом и вице-президентом США, "Человеком года — 2020".
Ранее издание публиковало шорт-список претендентов на это звание. В него входили действующий президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда.
В 2019 году издание назвало "Человеком года" шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
Отмечается, что новые обладатели звания были представлены певцом Брюсом Спрингстином в специальном видеоролике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эта новость интересна тем, что такую, на редкость неинтересную новость ещё поискать.
Маразматик и какая-то вообще не пойми кто - человеки года. Да Бог в помощь, чем бы дитя не тешилось.
За то ,за что и Трамп в 2016г. Нормальных лидеров на 2 срока избараем не смотря на их грешки в не зависимости от партайной принадлежности ,а клоунов и неудачников на один и бай бай.
А какая вам разница Трамп или Байден? Все равно лучше у вас уже не станет. Сейчас Киллери замутит новую войнушку и усе.Военбюджет раздуют поболе, а вам налоги.
А за что Обаме дали Нобеля за мир?
но раз эта резолюция не принята то Байден с Камалой рискуют не получить руль управления.