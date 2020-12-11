Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года»

10:32 11.12.2020

Влиятельный журнал Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис, избранных, по предварительным данным, президентом и вице-президентом США, "Человеком года — 2020".

Ранее издание публиковало шорт-список претендентов на это звание. В него входили действующий президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда.

В 2019 году издание назвало "Человеком года" шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Отмечается, что новые обладатели звания были представлены певцом Брюсом Спрингстином в специальном видеоролике.