Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года»

Джо Байден и Камала Харрис

Влиятельный журнал Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис, избранных, по предварительным данным, президентом и вице-президентом США, "Человеком года — 2020".

Ранее издание публиковало шорт-список претендентов на это звание. В него входили действующий президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда.

В 2019 году издание назвало "Человеком года" шведскую экоактивистку Грету Тунберг. 

Отмечается, что новые обладатели звания были представлены певцом Брюсом Спрингстином в специальном видеоролике. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 19:58
    Гость: Мах

    Эта новость интересна тем, что такую, на редкость неинтересную новость ещё поискать.
    Маразматик и какая-то вообще не пойми кто - человеки года. Да Бог в помощь, чем бы дитя не тешилось.

  2. 11.12.2020, 19:45
    Гость: massachusets

    За то ,за что и Трамп в 2016г. Нормальных лидеров на 2 срока избараем не смотря на их грешки в не зависимости от партайной принадлежности ,а клоунов и неудачников на один и бай бай.

  3. 11.12.2020, 19:15
    Гость: Время Ч.

    А какая вам разница Трамп или Байден? Все равно лучше у вас уже не станет. Сейчас Киллери замутит новую войнушку и усе.Военбюджет раздуют поболе, а вам налоги.

  5. 11.12.2020, 18:29
    Гость: не знаю

    но раз эта резолюция не принята то Байден с Камалой рискуют не получить руль управления.

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