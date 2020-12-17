Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство

Фото с сайта pixabay.com

Власти США подтвердили факт масштабной кибератаки на правительство Соединенных Штатов. Об этом говорится в объединенном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), а также Управления директора национальной разведки (DNI).

«В течение последних нескольких дней ФБР, CISA и DNI узнали о масштабной и продолжающейся кампании по кибербезопасности. Сформирована рабочая группа для координации общегосударственного реагирования на этот значительный киберинцидент», — сообщается в документе.

В заявлении спецслужб подчеркивается, что ситуация не исчерпана, Штаты «продолжают работать, чтобы понять весь масштаб произошедшего». При этом в документе не указывается, кто может стоять за возможной кибератакой.

Как писало ранее агентство Reuters, хакеры, предположительно работающие на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Минфине США. По данным The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), тесно связанная с российской разведкой. Однако в посольстве РФ в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.12.2020, 17:16
    Гость: Александр1

    Как всегда может быть,предположительно и т.д. Если спецслужбы могут только предполагать значит они не компетентны."Бедный бедный Ёрик"...

Все комментарии (9)
Выбор читателей
«"Никкимания" и её мотивы: какими историческими фигурами предлагают восхищаться в правление Владимира Путина?»
Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Мэрия Москвы отменила программу «добровольного страхования» жилья
В России изменят правила оплаты наличными деньгами
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин пообещал сделать прививку от коронавируса
Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента в 2024 году
Google получил свой самый крупный штраф в России
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
СК начал проверку после жалобы медиков Путину
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Путин пообещал по пять тысяч рублей на детей до семи лет к Новому году
Олимпийские атлеты из России на открытии XXIII Олимпийских игр
Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу