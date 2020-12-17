Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство

10:56 17.12.2020

Власти США подтвердили факт масштабной кибератаки на правительство Соединенных Штатов. Об этом говорится в объединенном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), а также Управления директора национальной разведки (DNI).

«В течение последних нескольких дней ФБР, CISA и DNI узнали о масштабной и продолжающейся кампании по кибербезопасности. Сформирована рабочая группа для координации общегосударственного реагирования на этот значительный киберинцидент», — сообщается в документе.

В заявлении спецслужб подчеркивается, что ситуация не исчерпана, Штаты «продолжают работать, чтобы понять весь масштаб произошедшего». При этом в документе не указывается, кто может стоять за возможной кибератакой.

Как писало ранее агентство Reuters, хакеры, предположительно работающие на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Минфине США. По данным The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), тесно связанная с российской разведкой. Однако в посольстве РФ в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США.