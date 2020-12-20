Зеленский: украинцам не объяснить отказ от российской вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют. 

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают", - сказал он в интервью газете The New York Times.

Зеленский выразил недовольство тем, что действующий президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США. Зеленский отметил, что готовится к "информационной войне", касающейся этой темы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил в Верховной раде, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских, пишет ТАСС.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2020, 21:33
    Гость: Теория заговора

    Очень похоже на то, что отказ всех трампов и меркелей предоставить выкцину стране холопов есть план по сокращению населения незалежной. Удастся то, что не полностью удалось фашистам. А когда жгли покрышки на Майдане, такие мрии были.

  2. 20.12.2020, 21:18
    Гость: Иван Иваныч

    Вообще: смешнее безвиза ничего нет. Выглядит как насмешка: на бери все 300 долл зарплаты, что ты получаешь, оплати ЖКХ, еду и одежду, и остатки прокути в Вене и Париже.

  3. 20.12.2020, 21:14
    Гость: Фрол- димедрол

    У каждой земли своя история. Киев, например, Россия купила, как и Прибалтику, с людьми, землёй, зданиями, имуществом. Просто как скот. Но будучи великодушной, дала этому "скоту" равные права. За что получила отдельную благодарность.

  4. 20.12.2020, 21:09
    Гость: Иван Иваныч

    Там тренд на деградацию. Как общества так и элит. И это не предел. И вакцина явный признак деградации. Сегодня в новостях организация, типа ОНФ, которая отслеживает фейки, заявила: со стороны Украины порядка 2000 фейков в месяц про российскую вакцину. И это делается не ими, разумеется. Они всего лишь инструмент. Через русскоязычный сегмент проще распространять фейки. И что интересно: и президент Аргентины заявил что первым введёт себе вакцину, и Американский режиссёр, и венгры готовы забить на ЕС, и Итальянский эпидемиолог, и Немецкие врачи ведут переговоры о совместном выпуске Спутника. И заказов 1,5 миллиарда. Но есть ещё вонючая нора, где время остановилось в веке 13-м. И они собираются пить керосин.

  5. 20.12.2020, 21:04
    Гость: Да

    Учите историю.

    Вопрос странный.

    Дикое поле (Херсон и другие края) было полупустым, заселено по приказам из Москвы после подчинения крымского ханства.

    Поляков (нехотя, после многократных просьб Хмельницкого) стали выжимать после решения Хмельницкого...предки украинцев почти все были до той поры холопами поляков ( хотя сам Хмельницкий - скорее магнат)пол Киева просто у поляков купили за большие деньги..много русских земель передали просто из русских областей...не было никакой Украины, теперь есть..сейчас есть сомнения, зачем ее формировали и зачем требовали для нее место в ООН..

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