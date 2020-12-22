Минобороны РФ и Рособоронэкспорт попали под санкции Минторга США

10:30 22.12.2020

Министерство торговли США в минувший понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, пишет "Интерфакс".

Под ограничения попали Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", компания "Вертолеты России" и "Гражданские самолеты Сухого", а также специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс", Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ.

Всего в список Минторга США вошли 103 организации из РФ и КНР, из них российских - 45, китайских - 58.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Посол России в США Анатолий Антонов назвал это решение деструктивным. Оно, по мнению посла, подрывает не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывает любую положительную перспективу.