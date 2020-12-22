Минобороны РФ и Рособоронэкспорт попали под санкции Минторга США

Министерство торговли США в минувший понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, пишет "Интерфакс".

Под ограничения попали Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", компания "Вертолеты России" и "Гражданские самолеты Сухого", а также специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс", Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ.

Всего в список Минторга США вошли 103 организации из РФ и КНР, из них российских - 45, китайских - 58.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Посол России в США Анатолий Антонов назвал это решение деструктивным. Оно, по мнению посла, подрывает не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывает любую положительную перспективу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2020, 15:35
    Гость: Федор

    В чем Америка неудачное государство,в том ,что работают институты власти ,а не рулит царек. Или в социальной поддержке своего народа?

  3. 22.12.2020, 13:53
    Гость: выходит Левша зря подковывал блоху

    Посол России в США Анатолий Антонов назвал это решение деструктивным.///////////////////////////
    Да ну вас к монахам!Как это Польза может быть деструктивной?

  4. 22.12.2020, 13:07
    Гость: Рустем

    Зато наш вечный и несменяемый, отлично помнит как в СССР производили только галоши и их некому было продать(потому что не нужны). Ну а сегодня у нас производится очень цифровые гаджеты по технологии чубайса, которым даже эппл не может конкурировать, поэтому и вводят санкции.

  5. 22.12.2020, 12:28
    Гость: шаман

    Я "худею" с этого "посла"!Одни клише и штампы с первого дня:"деструктиным",что-то "подрывает","перекрывает","перспективу",...Перспективы все закончились ,когда отняли дипсобственность и флаг России сняли!Но ,каков шеф(а он "ноль в законе")таков и "посол",для которого в любой ситуации, Америка для него останется "друзьями и партнёрами",команда "утиральщиков"не более.

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