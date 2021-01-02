На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». Документ опубликован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.
Как следует из документов, в Минздрав Украины с просьбой о регистрации «Биолек» обратился 30 декабря. Глава Vilkom Services Limited (материнская компания «Биолека», зарегистрирована на Кипре) Виктор Мартин направил письмо временно исполняющему обязанности главы экспертного центра Минздрава Украины Михаилу Бабенко, в котором уведомил о том, что «Биолек» достиг договоренности с российскими разработчиками вакцины о выпуске препарата на предприятии, пишет РБК.
В частности, он указал, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии и Аргентине и прошел клинические испытания в этих странах. «По всему миру, включая страны ЕС и США, широко используются процедуры ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции (Fast Track) с учетом широкого распространения вируса и опасности, которую он представляет для населения. В рамках этих ускоренных процедур одобрения вакцины для использования в экстренных ситуациях регуляторы разных стран принимают для регистрационных целей данные зарубежных клинических исследований, не требуя проведения локальных клинических исследований», — заявил Мартин.
По словам главы компании-собственника «Биолека», передача технологий из России для производства конечной лекарственной формы вакцины может занять порядка двух недель. Еще от трех до шести месяцев потребуется предприятию для локализации производства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давайте подождем полуфинала с канадцами.
Должен сказать, что для этого надо иметь особые национальные особенности. Способности то есть.
Ну, что это Вы все вокруг да около. Надо писать прямо. Разворуют ингредиенты. А то - нарушение тех. процесса... Вон выше пишут - отдам одну дозу. А вторую, которая нужна для повторного вкцинирования, товарищ намерен пропить или продать. Надо учитывать национальные особенности и говорить прямо. Сменяют на горилку.
Гоп, пока не перепрыгнул...
Торжественно отдам свою дозу дорогому россиянину.
Живи вечно, брат.