На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

16:45 2.01.2021

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». Документ опубликован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.

Как следует из документов, в Минздрав Украины с просьбой о регистрации «Биолек» обратился 30 декабря. Глава Vilkom Services Limited (материнская компания «Биолека», зарегистрирована на Кипре) Виктор Мартин направил письмо временно исполняющему обязанности главы экспертного центра Минздрава Украины Михаилу Бабенко, в котором уведомил о том, что «Биолек» достиг договоренности с российскими разработчиками вакцины о выпуске препарата на предприятии, пишет РБК.

В частности, он указал, что препарат уже зарегистрирован в Белоруссии и Аргентине и прошел клинические испытания в этих странах. «По всему миру, включая страны ЕС и США, широко используются процедуры ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции (Fast Track) с учетом широкого распространения вируса и опасности, которую он представляет для населения. В рамках этих ускоренных процедур одобрения вакцины для использования в экстренных ситуациях регуляторы разных стран принимают для регистрационных целей данные зарубежных клинических исследований, не требуя проведения локальных клинических исследований», — заявил Мартин.

По словам главы компании-собственника «Биолека», передача технологий из России для производства конечной лекарственной формы вакцины может занять порядка двух недель. Еще от трех до шести месяцев потребуется предприятию для локализации производства.