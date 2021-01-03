Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти

11:34 3.01.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у действующего президента США Дональда Трампа есть «последний шанс» остаться у власти. Об этом он в воскресенье, 3 января, написал в своем Telegram-канале.

«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат», — отметил политик.

По мнению лидера ЛДПР, США устали от «шпиономании, лизоблюдства и коррупции», а весь мир «на ушах» из-за пандемии коронавируса, так что Трамп может использовать ситуацию, чтобы сохранить власть, пишут «Известия».

«Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет», — подытожил Жириновский.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп убежден, что голосование прошло с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки республиканца подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.