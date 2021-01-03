Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у действующего президента США Дональда Трампа есть «последний шанс» остаться у власти. Об этом он в воскресенье, 3 января, написал в своем Telegram-канале.

«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат», — отметил политик.

По мнению лидера ЛДПР, США устали от «шпиономании, лизоблюдства и коррупции», а весь мир «на ушах» из-за пандемии коронавируса, так что Трамп может использовать ситуацию, чтобы сохранить власть, пишут «Известия».

«Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет», — подытожил Жириновский.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп убежден, что голосование прошло с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки республиканца подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.01.2021, 19:05
    Гость: Анна

    Способ у Трампа остаться у власти -один. Трампу необходимо возглавить союз Штатов-государство которое хочет создать Техас с 17-ю промышленными штатами.

  4. 03.01.2021, 18:26
    Гость: Состояние современного мира

    Стремление глобалистов оседлать его, заставляет смотреть на Трампа как на надежду сохраниться. Со всеми его характерологическими, поведенческими особенностями, он-Человек. Приходящие выглядят как чёрная лавина...

  5. 03.01.2021, 17:45
    Гость: сергей

    Думай Володя о своей ж.. ведь 2021г принесёт много сюрпризов,как бы в россии не пришлось вводить ЧС.Америка уже свой выбор сделала и только зашоренные это не видят.Даже Пенс отказался участвовать в провальных инициативах поддержки Трампа после того ,как 45 исков республиканцев были судами всех инстанций отвергнуты.

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