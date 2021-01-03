Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у действующего президента США Дональда Трампа есть «последний шанс» остаться у власти. Об этом он в воскресенье, 3 января, написал в своем Telegram-канале.
«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат», — отметил политик.
По мнению лидера ЛДПР, США устали от «шпиономании, лизоблюдства и коррупции», а весь мир «на ушах» из-за пандемии коронавируса, так что Трамп может использовать ситуацию, чтобы сохранить власть, пишут «Известия».
«Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет», — подытожил Жириновский.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп убежден, что голосование прошло с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки республиканца подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рыжий рыжему помоги.
Способ у Трампа остаться у власти -один. Трампу необходимо возглавить союз Штатов-государство которое хочет создать Техас с 17-ю промышленными штатами.
Да! Надежда умирает последней...
Стремление глобалистов оседлать его, заставляет смотреть на Трампа как на надежду сохраниться. Со всеми его характерологическими, поведенческими особенностями, он-Человек. Приходящие выглядят как чёрная лавина...
Думай Володя о своей ж.. ведь 2021г принесёт много сюрпризов,как бы в россии не пришлось вводить ЧС.Америка уже свой выбор сделала и только зашоренные это не видят.Даже Пенс отказался участвовать в провальных инициативах поддержки Трампа после того ,как 45 исков республиканцев были судами всех инстанций отвергнуты.