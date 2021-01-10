Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии самолета

14:38 10.01.2021

Поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера компании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков.

По словам командующего поисковой операцией Хади Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и сейчас локализовали их местонахождение.

«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся его поднять. После чего черный ящик станет материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте», — цитирует Хади РБК.

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшийся в город Понтианак, пропал с радаров 9 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Спустя несколько часов власти Индонезии сообщили о крушении самолета в Яванском море. На борту воздушного судна находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа, по предварительным данным, все они погибли. Россиян среди пассажиров рейса не было.