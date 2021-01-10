Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии самолета

Поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера компании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков. 

По словам командующего поисковой операцией Хади Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и сейчас локализовали их местонахождение.

«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся его поднять. После чего черный ящик станет материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте», — цитирует Хади РБК.

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшийся в город Понтианак, пропал с радаров 9 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. 

Спустя несколько часов власти Индонезии сообщили о крушении самолета в Яванском море. На борту воздушного судна находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа, по предварительным данным, все они погибли. Россиян среди пассажиров рейса не было.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2021, 18:55
    Гость: Пилот

    Только не суперджет эта недоделанная копия с боинга сборный винегрет, лучше уже на оленях или собаках. Нужно восстановить советский авиапром для начала а потом уже на новые модели переходить.

  2. 10.01.2021, 18:05
    Гость: Чёрный ящик -

    это термин кибернетики, которым обозначается неизвестная система, которую изучают путём подачи в неё специальных данных и снятия из неё выходных данных, по которым и судят об устройстве системы. Чёрный ящик не имеет никакого отношения к бортовым самописцам самолётов, судов, космических кораблей, а в последнее время - ещё и транспортных средств. Кто из журналюг-грамотеев окрестил бортовые самописцы чёрными ящиками сегодня никто и не вспомнит. Но несомненно одно: бортовые самописцы - это хорошо известные системы, специально разработанные конструкторами, и потому называть их чёрными ящиками совершенно недопустимо.

  3. 10.01.2021, 17:30
    Гость: Виктор

    Этот хлам, металлолом, под названием Боинг, должен как можно быстрее исчезнуть из неба России, Китая и других стран. Надо всемерно ускорять работы по выходу в серию МС-21, ИЛ-114, ИЛ-96-300М, ИЛ-96-400М и совместного российско-китайского дальнемагистрального, широкофезюляжного CR-919. Надо наращивать производство Суперджетов и ТУ-214.

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