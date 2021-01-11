В Индонезии назвали предварительную причину разрушения лайнера

09:17 11.01.2021

Разбившийся в Индонезии пассажирский лайнер Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог развалиться именно при ударе о воду. Об этом пишет газета Straits Times со ссылкой на главу отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо.

«Предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при ударе о воду», — сказал он. Как пояснил Утомо, если бы самолет разрушился в воздухе, его обломки были бы разбросаны по большей площади. При этом он подчеркнул, что расследование еще продолжается, поэтому эта информация не окончательная.

Самолет выполнял местный рейс из Джакарты в Понтианак, он разбился в море днем 9 января. Практически сразу после вылета из аэропорта пассажирский лайнер менее чем за одну минуту потерял более трех километров высоты. На борту воздушного судна находились 62 человека — 50 пассажиров, включая детей, и 12 членов экипажа. Данных о выживших в результате крушения не поступало. 10 января в Яванском море нашли черные ящики разбившегося индонезийского «боинга» и несколько тел погибших пассажиров.

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади сообщал СМИ, что Boeing 737-524 попал в зону сильной турбулентности.