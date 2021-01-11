Опубликован текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа
Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.
Согласно тексту, опубликованному на сайте телеканала CNN, резолюция состоит из одной статьи обвинения - подстрекательство к мятежу.
Авторы инициативы (должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини) считают, что Дональд Трамп своим поведением в день беспорядков у американского Конгресса «продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какой-то фейковый штурм был..
Согласен, что похоже на чью-то провокацию..
То есть там были разные люди, часть сторонники, а часть кто? и ещё непонятно, кто дал приказ на "штурм" и зачем.
Может быть, надо было создать повод для импичмента, поскольку это и есть единственный видимый результат..
Раз пытаются объявить импичмент уходящему президенту, значит, боятся, что он себя ещё покажет...
То есть получается, что, вероятно, есть чего бояться..
Что-то стали одолевать сомнения, насчёт честности подсчёта голосов и самих выборов..
Иначе - чего бояться-то, на диктатора Трамп непохож, то есть он только по закону умеет действовать..значит, бояться можно следствия..а Трампа даже из интернета выкинули..чтобы замолк?
Концы прячут?
В общем, есть сомнения, и стало похоже на заговор..
Какая нам разница, что паучьи гнёзда мутят в этом гадюшнике США?
В любом случае для России что Трамп что Байден- разницы нет, кто из них тупой а кто ещё тупее.
Пока существуют США в любом их виде, для России не будет не покоя не счастья в этом мире.
США это дубина в руках мирового сионизма, они вышибают этой дубиной жизнь отовсюду, не важно стоит у них на пути.
Импичмент президенту-миллиардеру, который неоднократно банкротился финансово, а теперь обанкротился политически. Ведь миллиардер - это высшая ступень в среде буржуазии. Став на вершину политического олимпа в капиталистическом государстве, он очень быстро превратился в уголовного преступника. А ведь людям всего мира мировая буржуазия всегда доказывала обратное, что только миллиардер может быть лучшим президентом для любой капиталистической страны мирового империализма. Теперь истина вылезла наружу. Да, это будет весьма поучительно не только для народа Америки, но и для народов всего мира.
нормальный парень (ТРАМП) - пусть работает спокойно до конца, а пока дедку-сменщику (байдену) надо бензинчик (образно) под ноги плеснуть...
ну а там дальше видно будет, резко валить всё нельзя - нас коснётся тоже
так называемые олигархи и сопутствующее им жульё - их судьба меня не волнует, как получится - трагедии из этого делать не буду - касается и местных и всех тамошних (в том числе на всём камушке)
они выбрали свою судьбу, РОК ведёт их - замечу выбрали сами