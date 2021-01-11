Опубликован текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа

Раз пытаются объявить импичмент уходящему президенту, значит, боятся, что он себя ещё покажет...

То есть получается, что, вероятно, есть чего бояться..

Что-то стали одолевать сомнения, насчёт честности подсчёта голосов и самих выборов..

Иначе - чего бояться-то, на диктатора Трамп непохож, то есть он только по закону умеет действовать..значит, бояться можно следствия..а Трампа даже из интернета выкинули..чтобы замолк?

Концы прячут?

В общем, есть сомнения, и стало похоже на заговор..