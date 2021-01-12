Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США

09:23 12.01.2021

Мессенджер Telegram, разработанный Павлом Дуровым, стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло на фоне блокировки в Twitter аккаунта действующего президента Дональда Трампа, а также на фоне удаления из магазинов Apple и Google популярной у сторонников Трампа соцсети Parler.

По данным Sensor Tower, Telegram был скачен около 545 тысяч раз пользователями из США в период с 6 по 10 января. Это втрое больше показателя неделей раньше. Как пишет The Daily Telegraph, число скачиваний выросло также из-за полемики вокруг новой политики конфиденциальности конкурирующего мессенджера WhatsApp. Так, 8 января руководство WhatsApp объявило, что персональные данные пользователей мессенджера будут идти в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Основатель Telegram Павел Дуров после изменения политики конфиденциальности WhatsApp заявил об ускорившемся «бегстве» пользователей в его мессенджер. По словам разработчика, одновременно с этим появились платные боты, которые начали публиковать фейки о Telegram и «предвзятую информацию» о WhatsApp, напоминает журнал «Компания».

«Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, продолжающееся уже несколько лет, ускорилось», — заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале, прокомментировав последние изменения в работе WhatsApp.