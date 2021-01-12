Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США

Фото с сайта pixabay.com

Мессенджер Telegram, разработанный Павлом Дуровым, стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло на фоне блокировки в Twitter аккаунта действующего президента Дональда Трампа, а также на фоне удаления из магазинов Apple и Google популярной у сторонников Трампа соцсети Parler. 

По данным Sensor Tower, Telegram был скачен около 545 тысяч раз пользователями из США в период с 6 по 10 января. Это втрое больше показателя неделей раньше. Как пишет The Daily Telegraph, число скачиваний выросло также из-за полемики вокруг новой политики конфиденциальности конкурирующего мессенджера WhatsApp. Так, 8 января руководство WhatsApp объявило, что персональные данные пользователей мессенджера будут идти в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Основатель Telegram Павел Дуров после изменения политики конфиденциальности WhatsApp заявил об ускорившемся «бегстве» пользователей в его мессенджер. По словам разработчика, одновременно с этим появились платные боты, которые начали публиковать фейки о Telegram и «предвзятую информацию» о WhatsApp, напоминает журнал «Компания».

«Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, продолжающееся уже несколько лет, ускорилось», — заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале, прокомментировав последние изменения в работе WhatsApp.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2021, 15:25
    Гость: ABCD

    Дуров молодец, не прогнулся перед чиновниками в РФ когда его пытались заставить отдать ключи шифрования "специально обученным людям".
    Но в США если он не пойдёт на такое сотрудничество его просто арестуют.
    Заблокировать его "Telegram" там тоже не смогут как и в РФ. Но его загоняют по судам, начнут блокировать счета и так далее..
    Полная конфиденциальность мессенджеров в США недопустима по их новым законам. Как и у нас так и там, власти желают читать всю переписку граждан без всяких там шифрований.

  2. 12.01.2021, 13:27
    Гость: mesozoic_2

    Fox: акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки Трампа
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    Провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter из-за блокировки Трампа

  3. 12.01.2021, 13:23
    Гость: gvozd

    вот что мне непонятно, так это тупость людей которые до сих пор используют facebook/whatsup.
    это реально безмозглые какие то.
    telegram сам имеет весьма мутный режим работы и я ему тоже не доверяю.

  4. 12.01.2021, 12:41
    Гость: мы все

    должны понимать что идет злобная агрессивная атака глобалистов финансовой закулисы на Трампа.

  5. 12.01.2021, 12:19
    Гость: Трамп держись

    США.Лучшие дни Америки еще впереди для всех нас.Храните веру.Патриоты никогда не сдаются.

Все комментарии (11)
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