Палата представителей США обсуждает резолюцию об импичменте Трампа

20:15 13.01.2021

В Палате представителей проходят дебаты по резолюции о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу. В случае, если нижняя палата Конгресса США, контролируемая демократами, примет резолюцию, она должна быть одобрена двумя третями голосов в Сенате. После этого действующий глава Белого дома может быть отрешен от власти.

Обсуждение документа проходит при повышенных мерах безопасности. В холле Капитолия дежурят сотни бойцов Национальной гвардии США.

Фото: J. Scott Applewhite / AP

В качестве основного обвинения, выдвинутого президенту США в резолюции, указывается «подстрекательство к восстанию». «На нас напали террористы, но на этот раз террористы были радикализованы прямо здесь, в США. Хуже того, они были радикализованы президентом, который намеренно солгал своим сторонникам, что выборы были украдены, а затем сказал им, когда приехать в Вашингтон, где протестовать и на кого направить свой гнев»,— приводит слова демократа Джуди Чу «Коммерсант».

Голосование по резолюции пройдет также сегодня, 13 января. В случае, если обвинения против Дональда Трампа утвердят, он станет первым в истории США президентом, дважды прошедшим через процедуру импичмента.