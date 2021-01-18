Вице-президент Samsung получил два года тюрьмы по делу о коррупции

11:23 18.01.2021

Вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным во взяточничестве, сообщает Reuters. Сам коррупционный скандал оказался связан с экс-президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

Как пишет агентство, в 2017 году Ли Чжэ Ена обвинили в причастности к даче взятке в размере свыше 6 миллионов долларов. Кроме того, Вице-президент Samsung предложил или пообещал чиновникам 38 миллионов долларов за то, чтобы власти разрешили слияние Samsung C&T и Cheil Industries на необходимых ему условиях.

Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам тюрьмы, но позже заменили ему приговор на условный. После этого фактический глава компании вышел на свободу. Суд отправил его дело на повторное рассмотрение. Новое вынесенное решение предполагает, что Ли Чжэ Ен отправится в тюрьму, но год, который он уже отбыл, будет засчитан в назначенный срок, поясняет агентство.

Коррупционный скандал связан с экс-президентом Южной Кореи. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с главой страны, вымогала деньги у крупных компаний, в частности у Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе объявили импичмент и предъявили обвинения. Чхве Сун Силь в 2018 году приговорили к 20 годам заключения. Сама бывший президент получила 25 тюрьмы и штраф 17,8 миллиона долларов за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.