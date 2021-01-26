Китай разрешил береговой охране атаковать корабли США без предупреждения

19:12 26.01.2021

Минобороны Китайской Народной Республики разрешило кораблям береговой охраны открывать огонь по американских судам без предупреждения. При этом отмечается, что данный приказ распространяется как на военные корабли США, так и на пассажирские, которые приближаются к территориальным водам Китая.

По информации местных СМИ, данное решение Китай был вынужден принять после того, как в территориальные воды Поднебесной попыталась проникнуть авианосная группа ВМС США (Китаю пришлось поднять в воздух истребители и стратегические бомбардировщики).

В ответ на это Минобороны КНР выпустило документ, в котором указывается, что береговая охрана обязана реагировать на любые провокации со стороны США, а в случае проявления агрессии или каких-либо провокационных действий, береговая охрана имеет право атаковать суда без предупреждений, сообщает Planet Today.

При этом отмечается, что действие документа распространяется только на китайские территориальные воды, а также непосредственную близость к их границам.