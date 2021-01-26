Китай разрешил береговой охране атаковать корабли США без предупреждения
Минобороны Китайской Народной Республики разрешило кораблям береговой охраны открывать огонь по американских судам без предупреждения. При этом отмечается, что данный приказ распространяется как на военные корабли США, так и на пассажирские, которые приближаются к территориальным водам Китая.
По информации местных СМИ, данное решение Китай был вынужден принять после того, как в территориальные воды Поднебесной попыталась проникнуть авианосная группа ВМС США (Китаю пришлось поднять в воздух истребители и стратегические бомбардировщики).
В ответ на это Минобороны КНР выпустило документ, в котором указывается, что береговая охрана обязана реагировать на любые провокации со стороны США, а в случае проявления агрессии или каких-либо провокационных действий, береговая охрана имеет право атаковать суда без предупреждений, сообщает Planet Today.
При этом отмечается, что действие документа распространяется только на китайские территориальные воды, а также непосредственную близость к их границам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
следующие триста лет китайцы будут колотить "тех, кому не лень".
Возможно, даже ногами. (c)
Вовчик на такое не способен.
Слабоват в коленках.
Ковид – это в основном американская разработка. Китай привлекли как полигон. В Китае тоже есть проамериканская «пятая колонна» (так называемый комсомол), но, конечно, не такая мощная, как в России. Когда дойдет до большой войны, увидим, кто кого будет давить (если доживем). Времена конфликта на Даманском острове прошли. Россия перестала быть сверхдержавой, а Китай таковой становится. Вчера американцы (НАСА) выкинули нас из экспертной группы по программе Gateway (орбитальный комплекс около Луны). Китайцы же успешно запустили уже несколько луноходов. В данном случае не о том надо говорить. Не так давно (в ноябре 2020 года) американский эсминец совершенно нагло и безнаказанно вошел в российские территориальные воды у Владивостока. Кстати, город оказался в пределах дальности его крылатых ракет. В ответ наш большой противолодочный корабль предупредил (!) американский эсминец, что пойдет на таран (!). О каких-либо дальнейших наших мерах военного или дипломатического характера кому-нибудь известно? Мне нет.
Коммунисты тоже не хотели воевать с США. Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко, ни Горбачев. Никто не хотел воевать с США. СССР предпочел развалиться на куски- но воевать не стал.
...я понимаю тебя...
Но я же не Аким, я, слава Богу, Александр...