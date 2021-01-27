Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду
В минувший вторник, 26 января, Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Позднее состоялися телефонный разговор между президентами РФ Владимиром Путиным и США Джо Байденом в котором они выразили удовлетворение в связи с этим.
В ближайшие дни обе стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.
Путин и Байден также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Так среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Как сообщает "Интерфакс", Федеральное Собрание готово уже сегодня завершить все формальности по ратификации продления СНВ-3.
В начале состоится заседание думского комитета, посвященное СНВ-3, после чего вопрос будет рассмотрен уже на заседании Думы в целом.
Зампред комитета Алексей Чепа также заверил, что "проволочек не будет", и ратификация может завершиться уже "на этой неделе".
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что верхняя палата парламента рассмотрит и одобрит документы по ратификации также в среду - сразу после поступления материалов из Госдумы.
СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Действие договора завершится 5 февраля 2021 года, если решение о его продлении не будет принято.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никто не пишет на каких условиях. Трамп требовал ликвидацию "калибров" как класса вооружения, "Искандеров", вообще тактического ЯО, ещё всяких разных неприятных для них вещей. Но своё ПРО даже обсуждать не собирались и ещё хотелось им, что бы РФ туда Китай на условиях США притащила.
Опять закулисные экспресс договорённости с США в надежде, что США снимут хотя бы часть санкций?
Про условия продления действительно молчат.
Будь готов! — Всегда готов!
Если нынешняя Америка не дотянет до 22г, то новая Америка рванет вперед так, что мало никому не покажется (не суди по Отечкеству нашему). Так что все вполне дальновидно.
наивняк, там в крови потопят все эти попытки отделения. Как при штурме капитолия. Помимо ветеранши там еще трех человек убили из протестующих, так про них молчок.
А нас маргиналку-демшизу пнули ногой, так вой аж до небес.
А куда торопиться? Пусть "партнеры" сначала ратифицируют. Увязать ещё с щекотливыми моментами: санкции, военная помощь в 404, СП-2 и т.д.