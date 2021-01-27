Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду

09:28 27.01.2021

В минувший вторник, 26 января, Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Позднее состоялися телефонный разговор между президентами РФ Владимиром Путиным и США Джо Байденом в котором они выразили удовлетворение в связи с этим.

В ближайшие дни обе стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Путин и Байден также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Так среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Как сообщает "Интерфакс", Федеральное Собрание готово уже сегодня завершить все формальности по ратификации продления СНВ-3.

В начале состоится заседание думского комитета, посвященное СНВ-3, после чего вопрос будет рассмотрен уже на заседании Думы в целом.

Зампред комитета Алексей Чепа также заверил, что "проволочек не будет", и ратификация может завершиться уже "на этой неделе".

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что верхняя палата парламента рассмотрит и одобрит документы по ратификации также в среду - сразу после поступления материалов из Госдумы.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Действие договора завершится 5 февраля 2021 года, если решение о его продлении не будет принято.