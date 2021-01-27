ВОЗ сообщила о рекордной недельной смертности от коронавируса в мире

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Более 95 тысяч человек в мире скончались из-за COVID-19 за минувшую неделю. Это наибольшее число смертей, зафиксированное за семь дней с начала пандемии коронавируса, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 27 января.

По информации ВОЗ, с 18 по 24 января во всем мире был зарегистрирован 95 991 летальный исход из-за COVID-19. Таким образом динамика смертности от инфекции ускорилась на 1% по сравнению с предшествующей неделей.

При этом в Северной и Южной Америке и Восточном Средиземноморье число новых смертей увеличилось на 4 и 3% соответственно, в то время как в Европе, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана этот показатель за неделю снизился. Также сообщается, что на минувшей неделе заболели коронавирусом 4,1 миллиона человек – на 15% меньше, чем неделей ранее.

«Эта тенденция к снижению в значительной степени объясняется относительным сокращением заболеваемости в нескольких странах, которые внесли наибольший вклад в последние месяцы», – говорится в заявлении ВОЗ.

По данным организации, наибольшее снижение числа новых случаев заболевания – на 20% – было зафиксировано в Европе. В Африканском регионе заболеваемость снизилась на 16%. Большинство – 86% – всех новых случаев заражения зафиксированы в странах Европы и США.

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