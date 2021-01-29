Песков: вопроса о вхождении Донбасса в состав России в повестке нет

16:27 29.01.2021

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой» на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

«Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (присоединения Донбасса к России.— ред.) на повестке дня не стоит»,— цитирует Пескова «Коммерсант». Он отметил, что Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом и не может представлять официальную позиции России по этому вопросу.

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских»,— сказал он.

28 января в Донецке начал работу двухдневный международный форум «Русский Донбасс», в рамках которого впервые будет принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР, сообщает news-front. В работе форума принимают участие Маргарита Симоньян, ее супруг режиссер Тигран Кеосаян и российский журналист Роман Бабаян.