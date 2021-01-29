Песков: вопроса о вхождении Донбасса в состав России в повестке нет

© KM.RU, Алексей Белкин

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой» на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. 

«Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (присоединения Донбасса к России.— ред.) на повестке дня не стоит»,— цитирует Пескова «Коммерсант». Он отметил, что Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом и не может представлять официальную позиции России по этому вопросу.

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских»,— сказал он.

28 января в Донецке начал работу двухдневный международный форум «Русский Донбасс», в рамках которого впервые будет принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР, сообщает news-front. В работе форума принимают участие  Маргарита Симоньян, ее супруг режиссер Тигран Кеосаян и российский журналист Роман Бабаян.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.01.2021, 19:11
    Гость: Позиция Кремля непоследовательна и безответственна:

    Донбасс (как и Крым) однозначно не рискнул бы отколоться от Украины без предварительного и недвусмысленного по крайней мере намёка со стороны Москвы на его включение в состав РФ: отстоять свой "суверенитет" и выжить в одиночку он не смог бы заведомо. Соблазнительница обманула соблазнённого, обрекла его на участь быть ни тем, ни сем между РФ и Незалежной: ни богу - свечкой, ни чёрту - кочергой. Должна же была (уж коль скоро право региона на "самоопределение" превознесла над правом на территориальную целостность государства!) реализовать волю Донбасса ровно тем способом, каким реализовала волю большинства крымчан!

  3. 29.01.2021, 19:08
    Гость: Русский

    ...давно писал, что НЕТ на украине Русских, а есть -русскоговорящие. И что теперь, всех этих русскоговорящих нахлебников ОПЯТЬ садить на "шею" России, как было при СССРе?! Нет! Увольте. Обратно фарш не прокрутить.
    Выход очень простой: .. вот и пущай сами эти русско-говорящие украинцы борются на свою независимость от западной идеологии и образуют Новороссию, с которой МЫ готовы торговать и сотрудничать. Но сегодня -сами,сами.
    Помочь вооружением,снарядами и.т.д - запросто. Тока так!

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