ОАЭ впервые предоставят иностранцам право получить гражданство

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые позволят некоторым категориям иностранцев получить гражданство страны, пишет РБК.

Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать  развитию ОАЭ, написал премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в Twitter.

Претендовать на получение гражданства смогут инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования.

Все соответствующие заявления будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти.

Для получения гражданства необходимо выполнить несколько условий.

Инвесторы обязаны владеть на территории ОАЭ недвижимостью или получить один или несколько патентов, которые будут одобрены Министерством экономики страны.

Врачи, инженеры и прочие специалисты должны работать в уникальных научных сферах или дисциплинах, в которых крайне нуждаются ОАЭ, а также обладать опытом работы по специальности не менее десяти лет.

Ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью в высшем учебном заведении, исследовательском центре или в частном секторе. А кроме того — обладать не менее чем десятилетним опытом работы и престижными наградами в области науки.

Представители творческих профессий должны быть «пионерами» в области культуры и искусства, а также лауреатами международных премий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2021, 20:33
    Гость: ПАрацельс

    А чем Россия может привлечь к себе талантливых иностранцев?
    Если сами русские таланты бегут отсюда...

  5. 31.01.2021, 13:22
    Гость: Понасенков и преступная группа

    Говорят Сванидзе в автозак заперли,но потом освободили. Зря.... надо было люлей навешать а потом уж по русски: скатертью дорога на все четыре стороны .на

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