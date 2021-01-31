Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в ДНР

Российская вакцина от коронавируса доставлена в Донецкую Народную Республику, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Согласно ранее опубликованному Минздравом заявлению руководителя ведомства Александра Оприщенко, в первую очередь препаратом «Спутник V» планируется иммунизировать жителей, относящихся к группе повышенного риска.

Вакцинация, как и сам препарат – бесплатны. Прививку можно будет сделать в одном из 32 пунктов вакцинации при отсутствии противопоказаний, в числе которых ОРВИ, повышенная температура тела, ранее перенесенная инфекция COVID-19.

Производство вакцины от COVID-19 в России началось летом прошлого года. Она была зарегистрирована 11 августа, став первой в мире вакциной от нового коронавируса. Препарат получил название «Спутник V», он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.01.2021, 20:30
    Гость: Вот это и есть тупость.

    В России 146 млн человек. Пока что произведено 1 млн доз вакцины. Теперь вопрос сколько лет надо что бы вакцинировать СВОИХ граждан?

  3. 31.01.2021, 19:22
    Гость: Точно!

    Там еще есть сведения и о каждом случае умерших после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.

Все комментарии (15)
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