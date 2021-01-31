Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в ДНР

10:59 31.01.2021

Российская вакцина от коронавируса доставлена в Донецкую Народную Республику, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Согласно ранее опубликованному Минздравом заявлению руководителя ведомства Александра Оприщенко, в первую очередь препаратом «Спутник V» планируется иммунизировать жителей, относящихся к группе повышенного риска.

Вакцинация, как и сам препарат – бесплатны. Прививку можно будет сделать в одном из 32 пунктов вакцинации при отсутствии противопоказаний, в числе которых ОРВИ, повышенная температура тела, ранее перенесенная инфекция COVID-19.

Производство вакцины от COVID-19 в России началось летом прошлого года. Она была зарегистрирована 11 августа, став первой в мире вакциной от нового коронавируса. Препарат получил название «Спутник V», он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.