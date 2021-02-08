Большинство американцев выступили за запрет госдолжностей для Трампа

09:25 8.02.2021

Более половины американцев высказались в поддержку процедуры импичмета экс-президента США Дональда Трампа, а также за запрет для него занимать государственные должности в будущем, сообщает ABC News со ссылкой на результаты опроса.

За импичмент Трампа высказзались во общей сложности 56% опрошенных американцев, против запрета госдолжностей для экс-президента высказались лишь 43% респондентов.

Отмечается, что 42% американцев считают Республиканскую партию "рассадником" радикальных экстремистов, и лишь 26% американцев заявили, что таковых больше среди демократов.

Заседание сената США по делу об импичменте Трампа пройдет во вторник, 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам бывший американский лидер отказался выступать на процессе.