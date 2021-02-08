Большинство американцев выступили за запрет госдолжностей для Трампа
Более половины американцев высказались в поддержку процедуры импичмета экс-президента США Дональда Трампа, а также за запрет для него занимать государственные должности в будущем, сообщает ABC News со ссылкой на результаты опроса.
За импичмент Трампа высказзались во общей сложности 56% опрошенных американцев, против запрета госдолжностей для экс-президента высказались лишь 43% респондентов.
Отмечается, что 42% американцев считают Республиканскую партию "рассадником" радикальных экстремистов, и лишь 26% американцев заявили, что таковых больше среди демократов.
Заседание сената США по делу об импичменте Трампа пройдет во вторник, 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам бывший американский лидер отказался выступать на процессе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это же демократия! Там человек УЖЕ умер, а ЕЩЕ может проголосовать. А живому-то импичмент, как два пальца.
Трамп попробовал - не получилось. Безос попробовал - вполне получается. Один из богатейших людей планеты налогов в казну не платит. Люди в Амазоне работают с двумя перерывами по 15 минут. Но для рассылки заказов использует федеральную почту. На его интернет хостингах живут Пентагон и правительство. А неугодных он блокирует щелчком пальца. Совсем недавно он посадил на президентство Байдена. Учитесь ребята. Пусть неудачник плачет.
Вот это «по демократически». Это вам не тоталитаризм. Ещё суд нужен, с воплями «собаке собачья смерть».
Задорнов прав. КАк можно объявить импичмент президенту УЖЕ ПОДАВШЕМУ В ОТСТАВКУ . Трамп УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ.ИДИОТЫ.Правильно ТЕХАСЦЫ ЯНКИ ИДИОТАМИ СЧИТАЮТ.
Если его в штатах заблокируют то он может спокойно купить кресло депутата в РФ, а может даже и выше продвинутся сдедства позволяют а в кремле все продается и покупается этим и живут.