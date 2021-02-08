Большинство американцев выступили за запрет госдолжностей для Трампа

Дональд Трамп

Более половины американцев высказались в поддержку процедуры импичмета экс-президента США Дональда Трампа, а также за запрет для него занимать государственные должности в будущем, сообщает ABC News со ссылкой на результаты опроса. 

За импичмент Трампа высказзались во общей сложности 56% опрошенных американцев, против запрета госдолжностей для экс-президента высказались лишь 43% респондентов. 

Отмечается, что 42% американцев считают Республиканскую партию "рассадником" радикальных экстремистов, и лишь 26% американцев заявили, что таковых больше среди демократов. 

Заседание сената США по делу об импичменте Трампа пройдет во вторник, 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам бывший американский лидер отказался выступать на процессе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2021, 18:54
    Гость: Вы не понял

    Это же демократия! Там человек УЖЕ умер, а ЕЩЕ может проголосовать. А живому-то импичмент, как два пальца.

  2. 08.02.2021, 17:38
    Гость: Каждый на что-нибудь годится

    Трамп попробовал - не получилось. Безос попробовал - вполне получается. Один из богатейших людей планеты налогов в казну не платит. Люди в Амазоне работают с двумя перерывами по 15 минут. Но для рассылки заказов использует федеральную почту. На его интернет хостингах живут Пентагон и правительство. А неугодных он блокирует щелчком пальца. Совсем недавно он посадил на президентство Байдена. Учитесь ребята. Пусть неудачник плачет.

  3. 08.02.2021, 17:34
    Гость: Иван Иваныч

    Вот это «по демократически». Это вам не тоталитаризм. Ещё суд нужен, с воплями «собаке собачья смерть».

  4. 08.02.2021, 15:46
    Гость: ну тупппые

    Задорнов прав. КАк можно объявить импичмент президенту УЖЕ ПОДАВШЕМУ В ОТСТАВКУ . Трамп УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ.ИДИОТЫ.Правильно ТЕХАСЦЫ ЯНКИ ИДИОТАМИ СЧИТАЮТ.

  5. 08.02.2021, 15:21
    Гость: Питон

    Если его в штатах заблокируют то он может спокойно купить кресло депутата в РФ, а может даже и выше продвинутся сдедства позволяют а в кремле все продается и покупается этим и живут.

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