Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира

09:23 11.02.2021

Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит его слова ТАСС. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, сотрудничество между КНР и США пойдет на пользу двум сторонам, а борьба навредит обеим. Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе.

Си Цзиньпин также призвал Вашингтон уважать ключевые интересы КНР и проявлять осторожность в вопросах Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга.

"Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном, - это внутренние дела Китая, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью страны. Соединенные Штаты должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осторожно", - подчеркнул председатель КНР.

По его словам, Китай и США имеют разные взгляды на некоторые вопросы. Как отметил он, главное - уважать друг друга, относиться друг к другу на равных, конструктивно и правильно контролировать разногласия и стараться урегулировать их.