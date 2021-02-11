Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира
Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит его слова ТАСС. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.
По его словам, сотрудничество между КНР и США пойдет на пользу двум сторонам, а борьба навредит обеим. Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе.
Си Цзиньпин также призвал Вашингтон уважать ключевые интересы КНР и проявлять осторожность в вопросах Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга.
"Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном, - это внутренние дела Китая, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью страны. Соединенные Штаты должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осторожно", - подчеркнул председатель КНР.
По его словам, Китай и США имеют разные взгляды на некоторые вопросы. Как отметил он, главное - уважать друг друга, относиться друг к другу на равных, конструктивно и правильно контролировать разногласия и стараться урегулировать их.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да вот крайне фиолетово на их противостояние. Хотя, думается, для китайцев оно даже будет полезным - чтобы совсем быстро не забурели в своем самомнении.
Ну, раз доктор, поставил уже диагноз, осталось составить методику лечения.
А на счет, Жанны, интересно!
А, подробности есть?
Лидер КНР предложил союз КНР и США против всего мира хотя в эту утопию может поверить только политически безграмотный человек. Передел мира между КНР и США начался более 10 лет тому назад после мирового спада в 2008 году и при Трампе приобрел вид экономической войны. Эти гиганты воюют не только за развивающиеся страны Азии и Африки,но даже за страны ЕС. Пока козыри не равны так как Китай отстает в силовом сегменте и думаю вскоре из-за этой диспропорции КНР сделает шаг назад чтобы потом прыгнуть на два шага. Потепление отношений между ними при Байдене будет стопудово так как американские финансовые и промышленные круги вложили в КНР много инвестиций и элементарно хотят продолжать получать прибыл от них.
Своими высказываниями лидер КНР отбросил в сторону интересы буржуазной России и это может вызвать желание властей дружить с "нашими коллегами и пагнегами" на Западе прогибаясь экономически перед ЕС и Мелкобританией. Однозначно современная путинская Россия самое слабое звено в цери империалистических государств и поэтому ее судьба предрешена. Глобалисты очень скоро начнут давить Россию не только санкциями,но и начнут военную агрессию руками нацистской "Юкрейн" или надавят из Ср.Азии.Вот суть краткосрочной политики мафии Клинтонов и они взамен "дружбы" с КНР предложат китайским национал-коммунистам разделить Россию так как мечтал Гитлер.
рыночная экономика.
А что тут странного?))
научитесь отделять контент от носителя и ничего странного))
Вот в кино актёры играют, вы же не требуете от них чтобы в жизни они соответствовали своим экранным героям)) вы ведь отделяете Мюллера от Броневого?
Вот и Навального стоит воспринимать тоже отдельно от того что он говорит кстати говоря)
От того что актриса N изменила своему мужу Жанна Д Арк не стала предательницей французского народа)))