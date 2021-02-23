В Грузии арестован оппозиционер, возглавляющий партию Саакашвили

В Грузии в ходе спецоперации во вторник, 23 февраля, был задержан лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Операция по задержанию началась на рассвете на окраине Тбилиси, на Кахетинском шоссе. Штаб-квартиру партии несколькими рядами окружила полиция, в том числе отрядом сил быстрого реагирования в специальной амуниции.

В настоящее время здание ЕНД полностью занято силами спецназа. На месте собираются сторонники оппозиции, ситуация напряженная, сообщает Sputnik Грузия.

По предварительным данным, Мелия уже увели с территории.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

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