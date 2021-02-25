Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики
Не нам, людям, выросшим в глубоких снегах России, сейчас ахать по поводу того, что Европу завалило снегом и замерзли даже голландские каналы, которые мы такими видели только на картинах малых голландцев. Все эти прекрасные работы мастеров 16-го века - «Катание на коньках в Амстердаме» – можем только покачать головой и сказать: «Ну и что – мы так живем годами».
Если бы не другая картинка, уже вполне современная и фотографическая: вертолеты, поднятые по тревоге, поливают антиобледенительной смесью лопасти ветряных электрогенераторов. Да-да – авиационное топливо, проклятое, как все углеводороды, сейчас сжигают, чтобы «зеленая энергетика» смогла показать свое удобство, надежность и превосходство. Правда, не очень понятно, почему в электрических счетах каждого немецкого квартировладельца или арендатора стоит пункт «и еще 6 евро за зеленую энергетику», хотя владелец точно знает, что никакой такой зеленой энергетикой он и не пользуется. Но зеленые продавливают с напором танка наглые поборы на ту самую энергетику, которая, конечно, «дешевле и чище». А тут еще и оказывается, что в эпоху глобального потепления эта самая зеленая энергетика замерзает на ходу и без помощи «грязных машин на нефти» – их тут называют в пропагандистских материалах «горелками» – не работает. Парадокс?
А тут и так и так парадокс, граничащий с аферой века, но зеленые – мастера парадоксов, им каждый день приходится выкручиваться по поводу своей глубоко антигуманной повестки.
Вот ровно надысь наблюдал я в течение часа в эфире у мсье Красовского некоего климатолога. Европейской внешности, в очочках, с мягким голосом. И буквально за час ознакомился с глобальным подходом, который активно навязывается и нам в том числе.
Там уже давно отработанные совершенно энэлпэшные формулировки: «Похолодание – это потому, что потепление», «потепление – океаны поднимаются и уже скоро зальют островные государства, потому что на море волны», «главные загрязнители среды – Китай и Россия, и немного Европа», «снизим выбросы СО2 до нуля», «если не хватает электричества, значит, надо просто меньше потреблять электричества». Потом спикер прокалывается, рассказывая, что, когда он учился в Гамбурге – бла-бла-бла. Ах вот эта убежденность откуда, вот откуда эти чеканные формулировки прям по новой методичке – их там просто зомбируют, и довольно давно, расправляясь с несогласной профессурой прежних поколений.
Реальность, основанная на законах физики, не совпадает с новым коммунизмом? Тем хуже для реальности – мы ее отменим, а недовольным отключим «Твиттер».
И тут приходят техасские ковбои. То есть, конечно, не приходят – потому что двери завалило снегом, хайвеи превратились в каток, а для полноты картины отключили свет. Ковбои-хипстеры сходят с ума от того, что айфончик отключился. Кончились батарейки. Равно как и на модных автомобилях Илона Маска, которые без электричества и на морозе превращаются в хлам за сто тысяч. Ну, мы даже не будем банально шутить про могучий удар потепления – черт знает, может быть, оно так и выглядит – как замерзший в своих сэндвич-панелях американский средний класс. Но тут проблема-то поважнее: первыми рухнули электростанции.
Сначала – икона зеленых, ветряки. Техасцы, не вдаваясь в подробности, говорят, что на их долю приходится 23% энергоснабжения штата. Уж как там, по каким часам и с какой стабильностью они дают эти 23% абсолютно непригодной для промышленного производства энергии – это секрет. И вообще не ваше дело. Но теперь они просто стали замерзать и вставать наглухо. Естественно, распределенная нагрузка начала вышибать электростанции на других видах топлива, которые год за годом подвергаются искоренению по причине «токсичности». Спрос на электроэнергию при этом рос – из-за холодов жители включали обогреватели. Спотовая цена на электроэнергию в штате за два дня выросла в 35 раз и превысила 9 тыс. долларов за МВт·ч. А разве кто-то ожидал чего-то иного? Нет.
В отличие от «зеленых климатологов», воспитанных в Гамбурге, инженеры представляют себе, что такое электричество, и даже точно знают, что оно не хранится в розетке. И что стабильность могут дать только проклятые топливные станции. И что совсем кошмар-кошмар – не побоюсь этого слова – атомные.
И именно инженеры знают, почему в Германии самая высокая цена на электричество в Европе: потому что канцлер Меркель своим единоличным решением в обход Бундестага отменила атомную энергетику в стране, испугавшись Фукусимы. А потом в угоду «зеленой» повестке начала убивать электростанции на твердом топливе. И вот результат – «в 2019 году два миллиона человек в Германии по финансовым причинам не могли поддерживать свои дома в должном тепле, о чем в понедельник объявило Федеральное статистическое управление в Висбадене. Это соответствует доле населения в 2,5%».
Но вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Атомные станции на быстрых нейтронах решают все проблемы энергетики на ближайшие 300 лет.
Солнечные будут хороши, когда станет дешево передавать энергию с дневной части Земли на ночную. Сверхпроводимость поможет.
Мотосани Скотта, следовавшего на Южный полюс в 1911 г., тоже вышли из строя. Прошло более 100 лет, а ума у людей не прибавилось.
Не только зелёная энергетика, но и все так называемые достижения цивилизации абсолютно бессмысленны. Начиная с электричества, автомобилей и заканчивая компьютерами и мобильными. Человечество уже убедилось, что самыми счастливыми для него были средние века. Особенно наша страна поэтому сменила курс.
Нефть и газ будут покупать всегда, но по ценам себестоимости в порту отгрузки.
США уже торгуют российским сжиженным газом.
Novatek LPG под этот проект и задуман
Рад есть грамотные в этой теме люди